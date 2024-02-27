2024Q1天合光能再度获评BNEF Tier 1一级光伏组件制造商

更严标准见证更优品质

常州2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，彭博新能源财经（BNEF）公布了2024年第一季度全球一级光伏组件制造供应商名单。天合光能凭借强大的可融资能力、可靠的产品品质以及高效可靠的210+N产品，再度稳登Tier 1一级光伏组件制造商名单，进一步巩固了天合光能在光储行业领军者的地位。根据最新报告，本次Tier 1评选标准更为严苛，入围名单的门槛大幅提高。天合光能入选，再证国际信赖。

BNEF是全球新能源领域最具公信力的行业研究机构之一，其光伏组件制造供应商评级标准严格，评选结果具备高可信度，常用于行业生产预测及企业竞争力分析中。

严苛标准验证高可融资能力

本次Tier 1榜单标准评估相比之前更为严苛：评选标准中项目容量从之前的1.5MW提升到5MW，即入选Tier 1的相关企业必须在过去两年中为六个不同的光伏项目提供5MW以上的自主品牌、自行生产的组件产品，且这些项目需获得六家不同商业银行的无追索权融资。

入选该榜单也反向证明了组件厂商必须具备高可靠性。天合光能稳居Tier 1榜单证明了海内外投资方、采购方以及客户对其可融资能力具有持久的信赖。

可靠品质，国际权威机构背书

BNEF在进行Tier 1 榜单评选时，会参考其他国际权威第三方如RETC和PVEL的组件测试数据。天合光能以产品的高可靠性多次获得RETC和PVEL的认可。去年5月份，天合光能至尊N型700W组件获美国权威检测机构可再生能源试验中心RETC "全面最佳表现"奖，也是天合光能连续四年获此嘉奖；天合光能更是连续九年获得独立第三方光伏测试机构PVEL颁发的"TOP Performer"组件制造商。

创新不止，210+N组件产品再升级

天合光能210+N型系列组件以卓越的产品价值引领发展方向。天合光能至尊N型产品均基于先进的210产品技术平台，叠加N型i-TOPCon技术。2024年伊始，得益于i-TOPCon Advanced 技术升级，载流子增强烧结技术提效0.3%+，至尊N型家族再度进阶，至尊N型中大版型组件功率再度升级，至尊N型中版型功率达到625W，效率达到23.1%，更适用于复杂地形地面电站；至尊N型大版型功率达到720W，效率23.2%，适用于大型地面电站，进一步降低成本，堪称地面电站度电成本之王。小版型至尊N型450W系列组件，适用于工商业和户用屋顶等分布式项目，天合光能至尊N型家族全方位满足客户需求。

全球光伏市场和金融市场对天合光能组件实力高度信赖和认可：天合光能连续多年上榜BNEF Tier 1一级光伏组件制造商榜单，多次获得BNEF 100%可融资性评级；前不久，天合储能获评BNEF"2023全球储能产品及系统集成商可融资性"Top5和2024年第一季度全球一级储能厂商榜单Tier 1。

未来，天合光能将继续践行"用太阳能造福全人类"的使命，以领先技术、更加卓越的光伏产品和技术满足客户全场景下的应用需求，同时为合作伙伴带来更高、更稳健的长期价值回报。

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