华为发布F5G Advanced系列场景化解决方案，筑基行业智能化

巴塞罗那2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — MWC24 巴塞罗那期间，在欧洲知名咨询机构IDATE举办的绿色全光网络论坛，围绕"F5G Advanced，筑基行业智能化"主题，华为与标准专家，电力、园区、油气等行业客户及伙伴共同分享F5G（第五代固定网络）应用实践，并发布了一系列基于F5G Advanced的创新产品和解决方案。

华为政企光领域总裁谷云波在主题演讲中表示，"经过4年发展，F5G已形成超过50个行业场景化应用，有力支撑行业数字化。基于fgOTN、Wi-Fi 7、50G PON等创新技术，F5G Advanced将进一步实现光纤‘感知、联家、联企、联机、联算’，为行业打造高精准的感知和超宽确定性网络。面向能源、交通、教育、酒店、ISP、政府、金融等行业，华为率先推出基于F5G Advanced的一系列场景化解决方案，筑基行业智能化。"



华为政企光领域总裁谷云波发表主题演讲

面向Wi-Fi 7时代的园区场景，华为推出新一代F5G全光园区2.0方案，并面向极致性能场景推出50G POL方案，全面满足行业客户各类园区网络需求。F5G全光园区2.0解决方案，基于XGS-PON Pro和Wi-Fi 7两大关键技术，相比1.0方案在性能和体验上全面升级，具有超宽、极简、绿色、高质特点，满足行业客户建设新一代园区网络诉求。

2023年12月，ITU-T（国际电信联盟电信标准分局）正式通过fgOTN（fine grain OTN，细颗粒光传送网）标准。面向能源交通生产网场景，华为率先推出业界首款支持fgOTN标准的光传送产品Huawei OptiXtrans E6600，助力客户在智能化时代，构筑面向未来的全光通信网，为实时控制业务、生产管理业务以及综合数据业务，提供坚实可靠的通信保障。

面向油气管线、铁路、机场周界场景，华为新一代光纤传感方案，通过32维智能算法和"0"偏差全息建模，能准确感知振动并真实还原事件原因；与视频联动，可实现感知精准度的10倍提升。基于盘古AI大模型，华为训练出业界首个光纤感知AI大模型，大幅提升对部署环境的适配度，快速支持新场景应用。

面向政务专网场景，华为ALPS-WDM和400G方案，可以降低建网成本和提升骨干带宽；OXC大幅简化部署，降低功耗和运维成本；ASON方案可实现6个9网络可靠性，保障业务0中断；无损工业光网方案，双发选收保护机制实现全时0丢包，能支持120公里广覆盖，解决长距离覆盖难的问题。

此外，面向智能时代数据中心互联场景，华为发布了单波Tbps级DCI新产品，保障数据中心间业务高效、安全、稳定传输。面向ISP场景，华为推出ISP品质全光网方案，帮助客户以更优成本构筑确定性体验的网络，助力商业成功。

面向未来，华为将围绕F5G Advanced持续创新，打造领先的产品和解决方案，携手客户与伙伴，加速行业智能化。

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