XEDP与KeyarchOS完成浪潮信息澎湃技术认证

北京2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，北京星辰天合科技股份有限公司（简称"XSKY星辰天合"）企业级分布式统一数据平台XEDP与浪潮信息云峦操作系统KeyarchOS V5完成浪潮信息澎湃技术认证。

经联合测试, 双方产品功能兼容性良好，整体运行流畅，性能表现优异,满足用户在云计算、大数据、人工智能等领域对企业级数据存储的多种需求。

浪潮信息澎湃技术认证是基于多元、创新的通用计算平台，与供应链及软件服务等生态合作伙伴共同构建的产品互兼容性认证体系，包含"产品部件认证"、"平台软件认证"、"应用软件认证"三类认证，旨在积极推动从部件到系统软件到行业应用的全产业链共建、共享、共赢，致力打造计算领域覆盖最广、测试严苛、品质卓越的开放认证生态。

XSKY星辰天合成立于2015年，XSKY星辰天合以"数据常青"为使命，是一家专注于软件定义存储领域的"专精特新"小巨人企业，坚持以架构创新引领软件定义存储行业的发展，产品和服务覆盖"主存储、非结构化存储、融合计算"领域，已获得了 2400 余家大型客户的大规模商业化部署。

XSKY星辰天合的统一数据平台XEDP，支持各种复杂的负载，同时提供块、文件和对象多接口，具有资源共享、弹性扩展、多云友好三大特点，覆盖多云平台、数据湖、混合虚拟化、多应用等多个场景，具备多应用接口、开放兼容，硬件无锁定、数据高效管理，资源优化配置等优势，让"一个企业一套数据存储平台"成为可能。

云峦操作系统KeyarchOS是浪潮信息依托十余年的高端主机操作系统研发经验，打造的面向智算时代的服务器操作系统，支持x86、ARM等多种架构和计算场景，具备高效软硬协同、稳定可靠、全天候智能运维、全栈安全可信四大特点，同时依托自身覆盖云、数、智、边等业内最全整机产品线，实现整机系统架构优化，最大程度发挥多元算力价值。

本次双方完成兼容性认证，意味着XEDP能够在KeyarchOS上实现快速部署，各方将基于自身技术、产品及服务优势，共同为千行百业提供更优质、更有价值的解决方案，有助于提升企业在数据存储领域的核心竞争力，为企业提供高效、稳定、灵活的数字化基础设施，助力企业加速向智能化、数字化转型。

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