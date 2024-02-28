华为发布旗舰级协作终端IdeaHub ES2 Plus，引领企业智慧办公

西班牙巴塞罗那2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — MWC24 巴塞罗那期间，在以"协作无界，智领未来"为主题的新品发布会上，华为发布旗舰级协作终端IdeaHub ES2 Plus，实现了多项技术突破和产品创新，引领企业办公数字化、智能化。



现场发布IdeaHub ES2 Plus

作为全新的旗舰级协作终端，华为IdeaHub ES2 Plus从以下三个方面带来智能化升级：

智能化视频

伽利略之眼—智能三摄摄像机，实现会议发言人1秒自动聚焦、8米远距离语音跟踪并达到 60%的人像黄金比例、两人同屏对话，让与会者身临其境。

伽利略之眼—智能三摄摄像机，实现会议发言人1秒自动聚焦、8米远距离语音跟踪并达到 60%的人像黄金比例、两人同屏对话，让与会者身临其境。 智能化音频

智能波束拾音，12米远距离拾音、抑制300多种会议室噪音，各种会议室听得清。智能音幕，屏蔽音幕外噪音，打造专属会议空间。

智能波束拾音，12米远距离拾音、抑制300多种会议室噪音，各种会议室听得清。智能音幕，屏蔽音幕外噪音，打造专属会议空间。 智能化办公

双向镜像操控，小屏可近距离观看IdeaHub画面、远程操控IdeaHub，所见即可控；IdeaHub亦可反向控制小屏，协作更便捷。4K倍帧，30帧的视频流倍僧至60帧，视频效果更平滑、更流畅。支持4K专业视频会议、1080P华为云会议、BYOM，各类会议轻松一键开启。

此外，华为智能协作还发布面向企业高效办公IdeaHub ES2、企业轻量化办公IdeaHub B3、高端大型会商室IdeaPresence LED商显大屏，旨在覆盖办公全场景，释放组织效能。



2024年IdeaHub系列新品

从会议到数字化办公，华为智能协作始终致力于让人和组织高效地联接和协同，把数字世界带入每一个办公空间，为构建万物互联的智能世界迈出重要一步。

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