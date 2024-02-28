华钦科技将发布2024财年上半年财报

香港2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华钦科技集团公司（纳斯达克代码：CLPS，以下简称"华钦科技"或"集团"）今日宣布将于下周二2024年3月5日开盘前发布截至2023年12月31日六个月的财报，即2024财年上半年财报。

华钦科技集团公司简介

华钦科技集团公司总部位于中国香港，是一家专注于银行、保险和金融领域领先的信息技术（"IT"）咨询和解决方案服务提供商。集团一直担任 IT 解决方案提供商，服务于全球金融行业不断增长的客户，其中包括美国、欧洲、澳大利亚、中国香港和东南亚的大型金融机构及其在中国的IT研发中心。集团目前共拥有20所交付和研发中心来服务于不同地区的客户。集团中国大陆的交付和研发中心位于上海、北京、大连、天津、西安、成都、广州、深圳、杭州和海南，集团其余十所国际交付和研发中心分别位于中国香港、美国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚、印度、菲律宾、越南和加拿大。有关集团的更多信息，请访问：https://ir.clpsglobal.com/，或关注华钦科技的官方账号Facebook，LinkedIn，X (前Twitter)和YouTube。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条的含义和保护范围内的"前瞻性声明"。前瞻性声明包括有关集团信念、计划、目标、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，并涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素。这可能超出了集团的控制权，可能导致公司的实际业绩、表现、资本、所有权或成就与此类前瞻性声明中明示或暗示的未来业绩，表现或成就产生重大差异。所有此类前瞻性陈述均适用于此项警示性通知，包括但不限于集团未来增长、表现、成果的预期，集团利用各类商业、并购、技术等相关机会和举措的能力，以及集团近期在美国证券交易委员会的报告和备案中描述的风险和不确定性。此类报告可应要求由集团提供，或通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 查询。集团没有义务也不承诺在此日期之后或在其他任何此类陈述的相应日期之后更新，修改或更正任何前瞻性声明。

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华钦科技集团公司

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