华为F5G全光园区2.0方案亮相MWC24巴塞罗那，引领万兆园区网络创新

巴塞罗那2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月26日，MWC24巴塞罗那期间，华为着力园区光进铜退、智能化升级和绿色发展三大趋势，带来了F5G全光园区2.0解决方案，引领万兆园区网络创新，引起了产业界高度关注。

随着Wi-Fi 7标准的正式发布，园区正在全面迈向Wi-Fi 7新时代。传统园区布线普遍采用的5类网线或超5类网线，最大带宽仅能支持2.5Gbps，在升级Wi-Fi 7时需要重新布线。光纤具有大带宽、成本低、寿命长、绿色环保的特点，一次布线可30年无忧，园区演进光进铜退势不可挡。

F5G全光园区方案，以光纤为介质，并采用无源分光器替换有源交换机，纯光汇聚不用电，简化楼层弱电间，具有超宽、极简、绿色、长期演进的特点，是万兆园区网络的首选方案。

华为政企光领域总裁谷云波表示："基于业界首创IP+POL融合园区组网架构，华为打造了F5G全光园区解决方案，当前已成为全球50个国家8000多个园区项目的共同选择。面向Wi-Fi 7时代，华为持续创新，推出了新一代F5G全光园区2.0方案，并面向极致性能场景推出50G POL方案，全面满足园区智能化升级和绿色发展的双重需求。"

作为全光园区方案的领导者，2016年华为在业界首次推出全光园区解决方案。聚焦新一代园区网络带宽增长和绿色发展的需求，华为推出F5G全光园区2.0解决方案，基于XGS-PON Pro和Wi-Fi 7两大关键技术，相比1.0方案在性能和体验上全面升级，为行业客户建设新一代园区网络提供更优选择：

带宽升级：基于业界首创的XGS-PON Pro技术，实现25G到房间、10G到AP、2.5Gbps到桌面，接入带宽提升150%；推出业界首款企业级Wi-Fi 7光终端W827E；

组网升级：端到端硬切片，最大支持8个硬隔离专网，实现办公网、生产网等多网合一，无需重复建网，整体建网TCO下降30%；

体验升级：通过硬隔离专网保障关键业务的确定性体验；创新的C-WAN算法，实现小于20ms的Wi-Fi无感漫游；新推出POL分析器，实现用户Wi-Fi体验可视；

运维升级：NCE-Campus网管平台新支持IP+POL统一管理，实现一人一园区的极简管理。

此外，针对万兆Wi-Fi 7 AP回传、办公室内高密高带宽覆盖、AR/VR等视频新业务应用激增等超高性能场景的网络挑战，华为还发布了业界首个商用50G POL方案，包含上下行对称的50G PON OLT和光终端。该方案可将园区网络从10G PON升级到50G PON，使得园区用户拥有更极致超宽、一纤多网等网络体验。

作为全球光网络市场的领导者，华为长期在光技术研究和创新应用上保持战略投入，多年来始终保持POL市场的领先优势，2023年华为F5G全光园区方案荣获世界宽带论坛"卓越POL应用奖"。

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