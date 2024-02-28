盛泰乐酒店集团成功举办京沪路演，深耕中国市场

上海2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Centara Hotels & Resorts盛泰乐酒店集团成功举办中国旅 游 业路演及新闻发布会，提供了关于集团最新战略、创新和发展的重要部署，包括中国地区的发展计划。

2024年2月26-28日，泰国行业头部的酒店运营商Centara Hotels & Resorts盛泰乐酒店集团已分别在北京和上海成功举办了两场销售路演及媒体发布会，公布了其最激动人心的战略部署、发展动态和创新蓝图，提升了其在中国文旅市场的地位，标志着Centara盛泰乐酒店集团与中国市场的紧密关系又迎来了振奋人心的新篇章。

集团出席的高管包括销售副总裁Jurairat Mongkolwongsiri女士和品牌暨数字营销副总裁Tom Thrussell先生。活动秉承公司深厚的泰国传统，突出家庭观念，强调酒店值得信赖的真实体验，标志着盛泰乐集团在中国市场又一重要时刻的开始。

Centara Hotels & Resorts盛泰乐酒店集团刚于2023年庆祝其成立40周年，并骄傲地宣布，2023年业绩收入较前一年增长57%，净利润恢复到疫情前水平。强劲的财务表现将为公司业务发展奠定战略基础，能够使其在2027年成为全球顶级100家酒店运营商之一。

Centara Hotels & Resorts盛泰乐酒店集团目前在全球拥有95家酒店和度假村，从奢华体验到极具生活方式的潮牌酒店，共涵盖六个不同的品牌。Centara Reserve•盛泰乐隐世；Centara Boutique Collection•盛泰乐精品甄选；Centara Grand•盛泰乐至尊；Centara•盛泰乐；Centara Life•盛泰乐懿悦；COSI•凯逸。

Centara Reserve Samui是奢华品牌Centara Reserve盛泰乐隐世的全球首店，自2021年一开业就获得了良好的口碑，被Travel + Leisure评定为2023年度世界最佳•泰国十大"海岛度假村"之一，并在2023年度Destination Deluxe Awards上获得"年度酒店设计"称号，以上只是它已经获得的众多殊荣之一。

Centara Hotels & Resorts盛泰乐酒店集团于2023年开设了多家新酒店和度假村，标志性的Centara Grand盛泰乐至尊系列多方布局，包括拥有515间客房的Centara Grand Hotel Osaka大阪盛泰乐至尊酒店，这标志着集团成功进入日本市场。还有曼谷的Centara Grand at Central Plaza Ladprao和Centara Grand at CentralWorld两家豪华五星盛泰乐至尊酒店。2023年12月，毗邻世界文化遗产泰国古都阿育他亚（大城）的Centara Ayutthaya盛泰乐酒店开业，为年度画上圆满句号。

2024年，也即将迎来许多备受期待的新酒店。3月份在老挝首都万象推出COSI Vientiane Nam Phu凯逸酒店，这是集团旗下潮牌COSI•凯逸酒店的首次成功的国际项目拓展。同时，在马尔代夫这个备受中国游客欢迎的目的地推出盛泰乐在马代的第三家度假村Centara Mirage Lagoon Maldives 。度假村计划于2024年11月开业，拥有145间客房，位于未经任何人为破坏的北马累环礁，距离马累国际机场仅30分钟车程。Mirage（幻景）主题已经在泰国、越南和迪拜大获成功，每个度假村都以水上游乐场为中心，具有独特且富有乐趣的家庭友好主题。另外，Centara Grand•盛泰乐至尊的第二家马代度假村，也将于2025年开业。

盛泰乐酒店集团于2023年开始全面推进中国区（上海）全资子公司的各方面业务，将加强集团在中国的战略部署，包括项目拓展及合作、品牌推广及营销、酒店筹开及运营等工作。集团还透露，目中国区已有五家不同地区的新酒店项目在磋商品牌和管理协议。

无论在哪里运营，Centara盛泰乐都全力贯彻可持续发展理念，其目标包括至2025年消除一次性塑料用品，并逐步减少其能源、废物、污水和温室气体排放。

Centara盛泰乐酒店集团销售副总裁Jurairat Mongkolwongsiri女士对未来充满乐观，她说："2024年将是盛泰乐持续活跃和增长的一年，我们将迈入一个激动人心的新时代，有超过40年真诚友好的泰式服务经验，我们期待为泰国和世界各地的文化、旅游及酒店业共同创造一个光明、可持续和以客户为中心的未来。"

Centara盛泰乐酒店集团品牌暨数字营销副总裁Tom Thrussell先生表示："泰国和中国有着强大且历史悠久的文化纽带，盛泰乐以家庭为中心的服务体系一直深受中国游客的喜爱。盛泰乐在备受中国游客欢迎的目的地大力增加酒店数量，并且在中国推出我们的运营及发展计划，我们有信心使盛泰乐在未来多年一直是我们中国客户的首选品牌。"

北京和上海的媒体活动是Centara盛泰乐在中国路演的重要组成部分，路演还包括与中国旅游行业决策者的一系列重要销售会议。随着世界步入"龙年"，Centara盛泰乐将全力为其中国客人提供"The Place To Be心驰神往的地方"，并发扬集团的核心价值观，提供国际标准、泰式温情、以家庭价值观为重心的极致体验式服务。

要了解更多关于Centara Hotels & Resorts的信息，请访www.centarahotelsresorts.com。

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