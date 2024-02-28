2024HOTELEX上海展推出6大特色展区，深度赋能餐饮产品、运营效率

上海2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 围绕市场热点，打造特色展区。3月27日-30日，国家会展中心（@上海·浦西虹桥），第三十二届上海国际酒店及餐饮业博览会（2024HOTELEX上海展）精心筹备了6大特色展区，创造性餐饮解决方案全面征集中，期待独具特色的参展商，与众多细分赛道头部展商一起，为万千餐饮人，提供更多产品、运营和效率上的深度赋能。

一、咖啡特色展区：增收增利，推动赛道加速细分

根据Allegra Group旗下研究机构World Coffee Portal发布的一份报告显示，2023年，国内现磨咖啡市场门店数量增长达到惊人的58%。在这一年，瑞幸咖啡成为国内解锁万店成就用时最短的餐饮品牌，而直营模式的manner coffee，也实现了千店规模。

在规模高速增长的同时，咖啡品牌正在面临着增收不增利的困境。根据瑞幸咖啡近日公布的2023年度财报相关数据显示，2023第四季度，瑞幸咖啡利润率为13.5%，同比去年下滑8.1%。在咖啡市场一片火热的表象之下，通过赛道细分来打开增收增利新局面，已经势在必行。

作为HOTELEX酒店与餐饮展的拳头板块，2024HOTELEX上海展集合行业优质资源，精心打造咖啡特色展区，汇聚咖啡产业链条各个环节的头部企业和明星品牌，包括王力、香季、品克、百胜图、MHW-3BOMBER、白矮星、Melitta、来回、索玛、艾渥卡、捷辉、NUOVA DISTRIBUTION CHINA、格米莱、OATLY、CIMBALI、MONIN、和沁、MingS、咖博士、福腾宝、开展、酒总、麦诺……等在内的知名品牌，深入展示咖啡豆种植、采购、加工、运输、贸易以及咖啡设备制造等流程环节，以及热点爆款产品现场制作展示体验等，为咖啡行业的细分、个性化发展，提供综合赋能。

同时，展会现场还将通过展品展示、国际赛事、冠军表演秀、咖啡集市和主题论坛等丰富多彩的表现形式，筹备了2024世界咖啡冲煮大赛中国区总决赛、2024世界咖啡拉花艺术大赛中国区总决赛、2024世界咖啡师大赛中国区选拔赛华东分区赛、2024世界咖啡烘培大赛中国区选拔赛华东分赛区、中国咖啡烘培团体赛开幕赛、2024上海国际咖啡美食文化节、2024HOTELEX咖啡发现剧场和重塑"人-货-场"——咖啡的100种可能创新论坛等相关赛事、论坛活动，在这一平台上，从供应链企业到连锁品牌、精品店的主理人、采购、研发、市场人员以及咖啡发烧友都将聚集在此，探寻咖啡发展的新技术、新方向、新路径。

二、现制茶饮特色展区：为创新提供灵光乍现的契机

现制茶饮的规模化进程如火如荼，除了遥遥领先的雪王之外，古茗、茶百道、沪上阿姨都已经接近或突破8,000家门店大关，距离万店近在咫尺。此外，喜茶、霸王茶姬等在这一年实现了翻倍式的增长，门店规模双双突破3,000+。

在这些头部品牌的高光背后，中腰部品牌依旧存在着广泛的机会，比如酸奶赛道一鸣惊人的茉酸奶，以及门店规模一年增长4倍的新国风茶饮品牌茶话弄等。

作为行业的底色，永无止境地创新，也就意味着市场持续存在大量的迭代细分机遇。而死磕创新，需要供应链、研发、门店、数字化部门的同心协力。本届展会打造的现制茶饮特色展区板块，汇聚君乐宝、生合生物、桔品茶叶、溜溜果园、帮利茶业、佰利鲜、意利、逅唐茶业、魔饮咖啡、茗朝、鲜活饮品、奕方、循香、维益、凯利威、格瑞、黄山水工、普兰德、广禧、大晃传英、饮之健、大闽、速品、森糖、巧源、家联……等优质企业同聚，奶源、茶底、小料、鲜果、设备、包装无所不包。

展会现场，还将筹办第十一届上海国际潮流饮品创意制作大赛全国总决赛和2024全球食品饮料创新发展技术论坛等相关赛事、论坛活动，通过生态化的展览展现形式，为现制茶饮创新的灵光乍现，提供有力的推手。

三、预制菜特色展区：看增长，寻特色，聊方向

根据艾媒咨询的相关数据显示，我国预制菜产业已经连续三年实现了20%以上的增速，2023年的整体市场规模预计已超过5,100亿元。在今年春节期间，盒马半成品预制菜销量同比增长达46%。春节之前，关于预制菜国标报送稿出炉的消息，更是引发了业内外的广泛热议。

作为确定性的、即将到来的万亿产业，凭借为门店端带来的降本增效和消费端的简便易操作，让预制菜成为必然的趋势。为进一步推动预制菜产业的健康高效发展，2024HOTELEX上海展精心筹备了预制菜特色展区，仟味、盛大、今味、嘉豪、正腾、聚口福、多吉、独凤轩、鑫美臣、双盈、安琪、滋杨味、统幸、厚德、卓典……等品牌即将悉数亮相，从选材、标准、工艺、运输等多维角度，集中展示预制菜从田间到餐桌的全部生产制作流程，为现场专业观众打造进一步深入人心的安全和健康认知。

随着预制菜产业的高速发展，越来越多的选手进入赛道之中，随着竞争的加剧，具备差异化的特色产品更加容易受到市场的青睐。本届展会的预制菜特色展区，我们诚挚期待更多行业上下游的个性化企业参与其中，携手已参展的众多头部品牌，共同推动预制菜的发展，迎接预制菜万亿时代的早日到来。

同时，展会还将特别筹划2024中国（上海）预制菜消费论坛暨三产协同与消费新通路创新高峰论坛、2024第十五届中央厨房（预制菜）建设与发展高峰论坛、2024全球食品饮料创新发展技术论坛等预制菜相关主题的专业论坛活动，围绕预制菜的食品安全、行业标准、口味还原等重点、热点议题，邀请协会领导、行业专家、品牌创始人/高管、专业媒体机构等，一起聊方向，聊方略，聊方法。

四、餐饮设备特色展区：质价比时代效率竞争的胜负手

质价比时代，最底层的逻辑，是效率的比拼。在顾客看不见的地方，餐饮设备承载着一家餐厅的核心竞争力。尤其是随着智能化技术的进步，餐饮设备也在为餐厅的效率革命，带来源源不断的新赋能。

2024HOTELEX上海展精心打造餐饮设备特色展区，践行创新、智能、品质和绿色理念，汇聚业内一流的餐饮设备制造商，如美得彼、瑞仙、高达/英联斯特、创绿、酒总、金佰特、华菱、强安、名厨、美厨、翔鹰、燕诚、聚鑫、博精特、佳迈、迈科、金城、海尔、星崎、星星、创历、久景、罗特、浪拓、金达利、冰创、冰山松洋、净平环保、科蓝……等知名品牌，以及携手HOTELEX酒店及餐饮展9年，累计举办14届、持续引领中央厨房行业发展的众联中央厨房精品集成展区和来自"中国不锈钢厨房用具第一镇"、"中国厨都"博兴县兴福镇，因厨具节名扬国内外的山东澳博厨具商城组建的中国厨都澳博展团，展示最新的智能厨房设备、厨房净化设备、洗碗机、制冷设备以及全自动智能米饭生产线等。

餐饮商业模式的多样性，决定了不同的门店，对设备的需求也各不相同，需要更多的供应企业来群策群力，来满足个性化、多样化的采购需求，2024HOTELEX上海展餐饮设备特色展区，期待更多餐饮设备制造商的加入！

同时，展会现场还将筹办第三届"寻"中国传承与创新中餐厨艺挑战赛、第八届HOTELEX明日之星——中国国际烹饪技能职业联赛、2024餐饮生态大会、2024中国国际美食产业发展大会、餐饮的秘密——2024橙子餐饮人连锁大会、2024首届中国外卖新领袖发展大会暨中国好品类颁奖典礼、第五届新餐饮产业大会、价值·回归——2024第19届中华餐饮双创论坛、新时代下的餐饮烹饪新思路论坛等多元化的赛事和论坛活动，为参展企业带来更多的露出、发声机会， 增强行业交流，促进资源互通，启迪市场开拓和新品研发上的新认知、新思路。

五、桌面用品特色展区：提供情绪价值和仪式感的惊喜

口红经济效应下，消费者对美的感知会变得更加敏锐。此外，新生代消费者的消费习惯，让情绪价值正在释放巨大的商业能量。情绪价值和美感，成为餐厅引流获客的重要武器。而如何调动消费者的情绪价值，需要方方面面的综合运用。一套精美的餐桌，一份别具心思的摆台，同样有机会给消费者带来情绪价值和仪式感的惊喜。

本届展会筹备的桌面用品特色展区中，参展企业包括楠宋、昂升、伟业、高淳、陶溪川、上下、Wedgwood、ATHENA、RIEDEL……等国内外知名品牌，传统的中国瓷器、意大利的玻璃酒杯、法国的银制餐具等餐盘、碗碟、酒杯和餐具无所不包，极致工艺美学，让众多展品无不体现着品味与实用的优雅融合，为餐厅的运营提升，带来更多创意。

同时，展会现场还将举办2024上海市旅游饭店行业餐饮摆台技能大赛，以星级酒店的严苛标准，挖掘产品的更多应用优势。届时，来自五湖四海的餐厅采购需求，也汇聚在此，期待更多桌面用品特色产品的展现。

六、烘焙食品特色展区：往小往轻往健康的方向去做

2023年10月，中国饭店协会与新华网联合发布的《2023中国餐饮业年度报告》中提及，烘焙业呈现明显的增长态势。美团数据显示，烘焙食品已经成为国内休闲食品行业的第一大品类。另有机构预测，2023年国内市场烘焙规模已经超过3,000亿，年复合增速依旧超过10%。

此外，根据天猫近三年的数据显示，预制烘焙增速是烘焙原材料的3.6倍，是成品烘焙的6.8倍。而在B端，预制烘焙更是扭转了传统烘焙品牌"前店后厂"的重投资模式，为烘焙品牌的规模化发展带来了机会。

2024HOTELEX上海展在烘焙风口将起之时，倾力打造烘焙特色展区，包括君乐宝、早苗、卡比詹尼、海力、科博、高贝食品、南侨、吉猫、鑫万来、可颂、熊猫、顶亨、海融……等知名品牌齐聚于此，涵盖预制烘焙、烘焙原物料、设备、成品等，其中部分现制饮品供应商列席其中，以潮饮的思维赋能烘焙产业新发展。

当前市场的竞争已经成为品类之间的竞争。小吃、零食、茶饮、咖啡……消费者胃容积之争日趋激烈，烘焙的"搭子"属性，更适合往小往轻往健康的方向去做，从而迎来新消费、新零售、新场景、新渠道的契机。面对赛道细分和产业重塑的进行时，期待在烘焙产业有深刻认知和独特优势的你莅临现场，助推烘焙风口的早日到来。

展会同期还将筹备以烘焙为主题的赛事及专业论坛活动，邀约品牌主理人、行业专家、资深研发现场解读、演示，趋势风向在这里看得明明白白。

※各大展区赛事论坛活动信息持续更新中，请以现场指示为准。

市场热点不断涌现，餐饮人如何利用热点，抓住市场红利，为品牌和门店带来实实在在的收入？以此为目标，2024HOTELEX上海展紧跟当下市场热点趋势，倾力打造的6大热点品类特色展区，配合赛事、论坛和集市活动等多元的形式，打造全流程打造沉浸式展览展示体验。

3月27日-30日，国家会展中心(@上海浦西·虹桥)，第三十二届上海国际酒店及餐饮业博览会展，期待更多的有识之士，在这个行业盛会上，一展所长。携手千千万万餐饮人，共推五万亿餐饮赛道再攀新高！

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com