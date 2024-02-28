应科院全力支持预算案投资未来 藉创科促进产业转型及经济增长

香港2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港应用科技研究院(应科院)欢迎最新一份《财政预算案》中，提出全面而务实的举措，致力提升及巩固香港国际创科中心的地位，并积极招商引资和吸引人才来港，加速扩大创科生态圈，聚焦绿色未来和数字化发展，为香港增添新的发展动能，激活经济高质量发展。

应科院多项发展成熟的创新科技已落地应用，涵盖人工智能、区块链、网络安全、数字孪生、绿色科技、金融科技及微电子等，有助企业加速绿色和数字化转型，协助香港发展成为国际绿色金融中心和建立高效的数据生态圈。

助科研成果落地 开拓全球市场

应科院董事局主席李惠光工程师感谢特区政府大力支持创科研发工作，冀带来新伙伴、新资金。应科院将一如以往全力配合政府施政，研发更多有利社会和企业的应用科技，把科研成果商品化、产业化，让普罗大众受惠。

他指出，创科界积极融入国家发展大局，抓紧“大湾区”和“一带一路”机遇，合力推动高质量发展，尤其是科技创新及绿色领域的合作。“随着应科院位于深圳福田的办事处启用，我们将进一步加强‘引进来、走出去’的角色，推动大湾区企业应用香港研发的创新科技转型升级，协助区内科研成果落地应用，以香港为科技基地，将科研成果辐射至全国，拓展‘一带一路’国家，以至国际市场。”

研发创新科技 聚焦绿色金融

应科院行政总裁叶成辉博士表示，乐见特区政府投放资源扶持创科产业，积极构建创科生态圈，引领“政产学研”加强合作，一起投资未来。“创科和金融是香港经济发展的‘双引擎’，而应科院研发的金融科技和绿色科技，均有助区内传统产业升级转型，并推进数字资产等新兴领域的发展，为创科企业带来新机遇，发掘新的经济增长点。”

叶成辉博士续指，应科院不但致力推动绿色金融和数字化发展，亦兼顾优化整个创科生态圈。在过去一年多，已先后成立了三个技术联盟，计有“微电子技术联盟”、“智慧出行车联网技术联盟”和“金融科技与永续发展联盟”，未来亦会就建筑和房地产科技成立生态圈，促进知识转移与推动科技创新。我们会继续透过应用创新科技，在不同范畴内促进产业转型及经济增长。未来，应科院亦会继续通过多项人才计划培育新血，壮大香港创科人才库。

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