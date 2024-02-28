通宇通讯亮相2024年巴塞罗那世界移动通信大会：展示最新创新成果，推动全球市场取得成功

中国中山2024年2月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的移动通信解决方案供应商通宇通讯（XSHE: 002792）将在全球最大的移动通信盛会—巴塞罗那世界移动通信大会（MWC Barcelona）上展示其最新创新成果。除了尖端技术外，通宇通讯还将重点展示其最新的金牛座平台、智能有源天线、4G+5G集成解决方案、特殊场景解决方案和小型化解决方案，展现了公司致力于开展创新和拓展全球市场的承诺。

通宇通讯展台（1号展厅，1C30展台）的参观者将有机会深入了解其强大的产品和解决方案阵容。该公司重点关注移动通信天馈系统的集成化、空天地一体化、绿色节能化、特殊场景定制化解决方案以及智能5G网络等领域。

通宇通讯总裁吴中林表示："我们很高兴能够参加2024年巴塞罗那世界移动通信大会，并展示我们最新的基站天线平台、FDD Massive MIMO、AFU MIMO天线等产品。通宇通讯始终致力于提供先进的解决方案，为全球通信和连接赋能。"

此次将展出的特色产品包括2L4H多频天线和2L2H+TDD波束赋型天线，这两款天线采用了通宇通讯最新的金牛座技术平台，将移动网络的能效和运营效率提升到了新的水平。有源和无源(A+P)混合天线集成解决方案适用于4G和5G网络，无需额外的塔上空间。此外，通宇通讯还将展示AFU MIMO天线、适用于室外、室内和车窗的透明天线(实现高效无线连接)，以及5G CPE(先进的室内多服务产品解决方案，为家庭、企业和商家提供集成数据和高速Wi-Fi 6接入)。

凭借强大的垂直一体化生产和全球供应能力，通宇通讯已在全球范围内广泛部署其基站天线，截至目前已超过7,000,000面在网应用。作为获得领先设备厂商和网络运营商认可的全球供应商，通宇通讯在业内一直保持着卓越的品质和可靠性。

关于通宇通讯

通宇通讯股份有限公司成立于1996年，主要从事移动通信天线、射频器件和光模块等产品的研发、生产、销售和服务业务。通宇通讯目前在中国设有生产基地，并在欧洲和其他国家设有子公司和分支机构，业务遍及全球各地。公司致力于提供先进的解决方案，推动移动通信行业的技术进步。

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