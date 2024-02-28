北京“两会”临近 各地安保升级维稳白热化

中国全国人大和政协会议将于下周相继召开。随着“两会”进入倒数期，各地陆续开启维稳模式。首都北京对于外来人士实施更为严格的安保措施。地方政府采取手段阻止访民上京。有分析认为，包括异议人士在内的四类人会成为重点监控对象。 还有不到一周时间， 中国全国人大及全国政协会议就要在北京召开。对于北京维权人士胡佳来说，在“两会”期间被强制旅游已成为常态，但他对美国之音表示，当局至今尚未告知今年的行程安排。 胡佳说：“还是像往年一样离京，但是现在具体去哪我还不知道，走多长时间也不知道，走之前的一两天才能有确切的信息，应该是在3月3日或4日离京，12日之后回来。” 胡佳被当局视为‘不稳定因素’ 往年每当“两会”临近，独立媒体人高瑜都被当局强制旅游，但她接受美国之音查询时，只透露自己“已被上岗”，却没有进一步说明会否被国保带到外地。 胡佳则相信，当局不会让自己在这个敏感时刻留在北京。 胡佳说：“这些年我到哪里都属于‘不稳定因素’。不管去哪，那些省会型的城市或者一线城市，我都停留不了。譬如说，原来在广东的时候，广州、深圳我就去不了，只能说坐飞机到那里以后就转乘其他交通工具，譬如坐船去中山。因为如果我留在北京“BO BO 自由城”家里的话，当年曾发生过BBC（英国广播公司）、CNN（美国有线电视新闻网）去自由城的事件，这是当局所不愿意看到的。” 根据胡佳掌握的信息，近日北京各个火车站全面加强安全检查。外地前往北京的高铁或火车要进行二、三检，针对旅客的安检也明显升级，除了一般的检查，还会有职员手拿仪器在旅客全身上下扫描，确保没有携带违禁品。 辽宁丹东维权人士姜家文接受美国之音访问时形容，当地政府针对访民布下“天罗地网”。 姜家文说：“所有的交通工具、运载工具、公交车、长途汽车站、火车站、机场、各高速路口、各通往外省市的路口，进来可以，出去要检查身份证。（通常是）一到两个现役警察带两个辅警挨个派出所轮换去设卡。” 部分访民不甘上京受阻铤而走险 对于访民来说，北京“两会”是他们表达诉求的珍贵机会。姜家文说，为了打破当局封锁，他有朋友不惜铤而走险。 姜家文说：“几个沈阳的朋友倒机车，倒私家车到北京的前一站下车，多花钱，有黑车，走小道。他们有的人翻山越岭。进入北京后，你不能去（政府部门）填表（登记身份）。你一填表出了大门，地方政府就来了，甚至各个地方政府的信访局有专门‘蹲坑’的。” 八九学运领袖季风去年被北京当局驱逐逼迁，目前身在家乡贵州。他对美国之音表示，过去大半年他一直受到当局严密监控。 季风说：“已经通知我了，两会期间让我出去外面玩，叫旅游吧。他们是为了了解我的行踪。我在我的县里面去哪里都无所谓。我只要一离开我的县，当局会马上知道。（被强制旅游期间）有一个国保会和我同住一个房间，但是他从不看我的手机，我跟谁通话他也不听。我在网上发什么内容，如果他们没有发现我过分，也不打招呼。” 近日盛传，中国当局重点限制维权律师、法律和历史学者、异议人士和上访维权人士等四类人出境。季风相信，“两会”期间，他们会成为当局的监控焦点。 季风说：“一个是709（受害律师），周世锋、王宇、包龙军等都是我的好朋友；第二类包括了我的好朋友（清华大学法学院前教授）许章润；第三类是异议人士；第四类是上访的维权人士。”