浮誇系泰式料理推薦！台北喜來登SUKHOTHAI新主廚背景超強，11道「宮廷泰菜」色香味俱全

泰菜愛好者請加入口袋清單！台北喜來登大飯店 SUKHOTHAI泰式餐廳換上有著超狂背景的泰籍主廚上任，其注重色香味平衡的全新「宮廷泰菜」真的是視覺、味覺雙重饗宴。 by Benny- 2024/02/29 更新 Photo／台北喜來登大飯店、Benny 無辣不歡的泰式料理控有福啦！台北喜來登大飯店歷經2年時間，延攬有著30年廚藝經歷的泰籍主廚Chamlong Pewthaisong(Jimmy)常駐館內SUKHOTHAI餐廳，為饕客們端出一道道兼具色香味的「宮廷泰菜」，值得找時間去朝聖、犒賞味蕾一番！ Chamlong Pewthaisong上任SUKHOTHAI餐廳主廚 來自泰北的Chamlong Pewthaisong，小名為Jimmy，自小就在自家餐廳幫忙、18歲在曼谷接受正統廚藝訓練，並研習宮廷料理的「果雕 Fruit Carving」技藝。細數超過30年的廚藝資歷，Jimmy待過清邁、黎巴嫩、約旦、香港各地的四季酒店、JW Marriott、Kempinski、Indigo酒店據點，更在2020年任職印尼最大泰式餐飲集團Jittlada的廚藝顧問，其精湛功力可見一斑。 在2月上任台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰式餐廳後，Jimmy便端出11道全新料理，包含胃菜、酥炸燒烤、經典海鮮、泰式熱炒及甜點通通有，推薦菜色有以脆口生菜搭配金黃酥脆松阪豬、酸辣醬汁的「脆皮松阪豬沙拉」。他更留心用不同醬汁為菜色注入靈魂，像是酥炸筍殼魚、泰國蝦分別加入三味醬、羅望醬，兼具酸甜辣的多重口感，更能襯托出海鮮的美味。 暹羅綜合盤 Jimmy的料理更有一大特色，便是「浮誇擺盤」，考究宮廷菜系中「擺盤」能味佳餚提點視覺效果，從前菜「暹羅綜合盤」便展現出他長時間練習蔬果雕刻的成果，細細品嚐帝王蟹時蔬捲、北海道干貝鮭魚卵、酸辣鮑魚、酥炸龍蝦肉捲之外，更有用鹽雕手工製作成「瓦」形佛寺；「綜合甜點盤」在繽紛色彩道地小點裡，也以帶有傳統風格的器皿盛盤，是名符其實的視覺、味覺雙重饗宴。 台北喜來登大飯店