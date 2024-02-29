中国宣布3月底中美航空公司往返航班增至每周100班次

中国民航局星期四（2024年2月29日）宣布，从3月底开始，中美双方航空公司往返两国之间的航班将增加到每周100班次。美国已经在周一宣布， 从3月31日起，允许中国的航空公司将每周往返美国的民航班机从目前的35班增加到50班。前后这两项宣布表明，双方事先已达成对等开放的协议，但选择在不同的时间对外公布。 在2020年初新冠疫情大流行实施限制之前，美中双方每周允许对方航空公司超过150趟往返客运航班，但大流行开始后直至2023年8月，中国和美国航空公司在两国之间的航班每周往返仅剩各自12个班次。 从去年9月1日开始，两国各自航空公司往返航班上升至每周18班次，自10月29日起每周往返增至24个班次。到了去年11月，美国运输部再批准了中国客机每周35趟往返美国的班次。 新班次数量今年3月底生效后，两国互开航班仍然只恢复到新冠疫情大流行前水平的近三分之一。 据航空数据提供商OAG的数据显示，涉及中国的其他国际航空市场重新开放的速度，远比美中之间的航空市场快得多。本月中国和英国之间的座位数比疫情前的水平增加了30%，中国和新加坡之间的座位数则增加了6%。 中国民航局运行监控中心副主任戴军在星期四的发布会上说，目前中国往返新加坡、澳大利亚、阿联酋、英国和意大利等20多个国家的航班数量已经超出疫情前的水平。 代表美国航空、达美航空和联合航空的美国航空协会（Airlines for America）这个星期表示，该协会“支持美国政府缓慢、渐进地且与中国市场对等重新开放的做法。美国政府坚持这一做法至关重要。” 这项声明显示，这些美国航空公司的航班先受到了中国民航当局的限制，因此请求美国当局对中国的航空公司作出对等限定。目前，往返中国的35个美国航班中有31个班次由三家航空公司经营。 美中向对方缓慢开放民航市场与总体双边关系从低谷中缓慢回升相呼应，显示政治因素主导了双方向对方恢复民航市场的进度。 美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）去年8月访问中国时表示，她希望促进两国之间的旅游和旅游业。她当时說，如果中国旅游业恢复到2019年的旅游水平，将为美国经济增加300亿美元的收入，并为美国增加5万个就业机会。 中国民航局局长宋志勇去年11月在北京会晤美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）时，双方也曾就推动美中进一步大幅度增加航班、加强两国民航合作进行交流。