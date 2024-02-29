晶華推出「EcoMeet永續會議」專案，攜手商務人士 開會愛地球

積極投入永續發展工作的台北晶華酒店，即日起針對在飯店內舉行的各式會議進行優化與改造，全新推出「EcoMeet永續會議」專案。參與會議的同時、也善盡地球公民的責任。 by Hask- 2024/02/29 更新 圖文提供 / 台北晶華酒店 積極投入永續發展工作的台北晶華酒店，即日起針對在飯店內舉行的各式會議進行優化與改造，全新推出「EcoMeet永續會議」專案。在友善環境、提升與會者身心靈健康的前提下與貴賓們一同攜手實踐環保永續以及聯合國SDGs永續發展目標。 「EcoMeet永續會議」的亮點，非會議空間莫屬，一樓餐廳以及三樓宴會廳擁有整面挑高的落地窗，將林森北路上14、15號公園的城市綠洲景致延攬進入室內，為長時間會議的疲累身心帶來朝氣，如此獨樹一格的空間設計也與會場中一系列永續環保的軟硬體服務相互呼應。 晶華引領永續未來，推出「EcoMeet永續會議」專案。在友善環境、提升與會者身心靈健康的前提下，提供無塑且無一次性用品的會場佈置、食材來源可溯的餐點、以及放鬆身心的中場活動 全新推出的「EcoMeet永續會議」專案提供半日和全日的選擇。在場地佈置方面，將鮮花換成盆裝的香草，有助於回收再利用。桌面的陳設也將寶特瓶裝水換成玻璃水杯，實現塑料零回收的目標。為了進一步減少紙張使用，現場將不主動提供會議用紙筆，並以數位化方式提供菜單與會議章程。 晶華引領永續未來，推出「EcoMeet永續會議」專案。在友善環境、提升與會者身心靈健康的前提下，提供無塑且無一次性用品的會場佈置、食材來源可溯的餐點、以及放鬆身心的中場活動 會議中的餐點內容百分之百使用在地食材，以減低食物里程與碳足跡的消耗。主廚規劃的餐點內容如同帶領與會者用味蕾環遊寶島，包括彰化紫地瓜綴芝麻、埔里時蔬藜麥塔丁等精彩的菜色。甜品方面有大湖草莓梅爾芭、屏東香檸米球、旗山香蕉磅蛋糕等。 會議中的餐點內容百分之百使用在地食材，以減低食物里程與碳足跡的消耗。廚藝團隊更選用友善雞蛋聯盟認證之放牧雞蛋、動物福利標章認證之牛奶，以及公平交易及雨林聯盟認證的咖啡豆等 在軟硬體的變革之外，「EcoMeet永續會議」專案也顧及到與會者的身心健康福祉(Well-being)，特別與養生太極大師、活力瑜伽老師、以及SPA芳療師合作開發身心舒活行程，為與會者在會議中間休息時，帶來鼓舞精神或是放鬆身心的健康活動。 「EcoMeet永續會議」專案也顧及到與會者的身心健康福祉(Well-being)，特別與SPA芳療師、瑜伽老師與養生太極大師合作開發身心舒活行程，為與會者帶來放鬆身心的活動 「EcoMeet永續會議」專案也顧及到與會者的身心健康福祉(Well-being)，特別與SPA芳療師、瑜伽老師與養生太極大師合作開發身心舒活行程，為與會者帶來放鬆身心的活動 「EcoMeet永續會議」專案也顧及到與會者的身心健康福祉(Well-being)，特別與SPA芳療師、瑜伽老師與養生太極大師合作開發身心舒活行程，為與會者帶來放鬆身心的活動 同時，專案也規劃城市漫旅行程，與會者在會議後可以搭乘全台灣唯一觀光餐車巴士，在享受美食的同時，欣賞台北城市風光。更與綠色旅行標章認證的永續旅行品牌–「島內散步」合作，共同設計一系列文化探索行程，專業導覽員將引領與會者走進大稻埕老城區和赤峰街，感受台北的歷史文化和現代活力。