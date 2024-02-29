北部本土麻疹群聚首例！醫護人員竟染疫 重症醫：7大風險族群注意

北部麻疹疫情持續延燒！今年首例本土麻疹群聚出現，一名30多歲男性確診感染麻疹，隨後1名30多歲的醫護人員也被匡列後發病確診。疾管署19日公告。加拿大已發出「全球麻疹活動可能大幅增加」的警示，重症醫黃軒呼籲「７大高風險族群」要注意麻疹傳播，最好的防範措施就是接種疫苗。 黃軒表示，麻疹病例近期可能會激增 ！加拿大衛生官員已發警告，加拿大人春假要出去旅行前，都應接種MMR疫苗(麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗)，因為隨著進入春假旅行，全球麻疹活動恐會激增。 黃軒指出，加拿大首席公共衛生官，譚詠詩 (Theresa Tam) 也曾發聲明：「麻疹病例增加是：由於「新冠疫情期間，MMR疫苗接種量減少」，從而可能導致全球的社區會傳播。因此該國政府建議，民眾在旅行前，至少要在2週前確認已有接種過麻疹疫苗。 而世界衛生組織(WHO)也表示，由於COVID-19大流行，導致原本各國的MMR疫苗工作，遭受挫折。WHO目前希望：各國應積極對，之前因COVID-19大流行，而未施打麻疹疫苗接種的民眾，得趕快加速追加全面接種。 黃軒說明，WHO 數據顯示，全球麻疹疫情於2023年明顯上升，多數病例發生於葉門、印度和衣索比亞，但整體疫情，以歐洲區增幅最為嚴峻，以不滿5歲的孩童最為嚴重。所以WHO 才呼籲為所有兒童，趕緊接種疫苗。 黃軒提醒，大部分的人都已經注射過MMR疫苗。但是世界衛生組織仍然發現：在2022年，約有2200萬嬰兒，錯過了通過常規免疫接種至少一劑麻疹疫苗。代表那些確診的成人： 1) 之前完全沒有接種過麻疹疫苗者 2) 麻疹抗體已經消失無免疫力者 3) 免疫系統低下者 他表示，除了這三大高風險族群很容易會被傳染麻疹之外，我國疾管署也列出4類感染麻疹高風險名單，包括： 1)