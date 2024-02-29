無限台灣味結合產地餐桌 裕元酒店全新品牌Hidden Eight即起開賣

台中市裕元花園酒店打造全新餐飲品牌「Hidden Eight」，以「無限台灣味」的品牌價值核心，結合「產地餐桌」理念，並以「多角化」的餐飲空間經營策略，搶佔婚宴、商務會議、藝文展覽等多元市場商機，讓餐廳不再只是一家餐廳、而升級成為新型態的多元餐飲空間。 裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，裕元經營團隊從2023年開始籌備 Hidden Eight ，運用酒店在食材上的優勢採購力，加上客制、精緻、細膩的服務體驗力，以及酒店最能夠多元發揮的空間創造力，把一家餐廳的可能性無限延展。 Hidden Eight以Trio B將整體營運空間劃分為3種場域，分別是BOX（包廂）、BRASSERIE（餐館）及、BAR（酒吧，滿足各種客群需求，無論是家庭聚會、公司聚餐、婚宴喜慶、商務會議，甚至是藝文展覽，皆可量身打造客制化服務。 於服務體驗設計上，保有精緻餐飲的細膩度，提供客制鮮食車服務、桌邊現調飲品互動，讓產地餐桌理念能更深植品牌、美味直送賓客口中。 在餐點部分，Hidden Eight嚴選台灣在地食材、結合主廚團隊的精湛手藝，詮釋出休閒卻不失高規格的餐飲文化。2024全新季度的菜單中，Hidden Eight以探索台灣各地的地理風土與食材特性，帶領賓客一同探索在地風味。除供應午晚間套餐外，還提供各項單點菜色，像是綜合彩虹沙拉、水牛城雞翅、炸魚薯條、燉烤豬肉烤餅、炭烤肋眼牛排、波士頓龍蝦等，適合三五好友下班後聚會能夠共享的美味餐食。 3月8日、4月8日、5月8日將是Hidden Eight品牌日，凡於品牌日用餐消費滿8,000，每桌即贈限量 Hidden Eight 創始會員徽章1枚，滿16,000即贈2枚，依此類推。創始會員憑此徽章至Hidden Eight用餐、即享創始會員特殊禮遇，包含宵夜時段以桌為單位，於酒吧消費滿NTD2,000，招待Jose Cuervo