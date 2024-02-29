【禁聞】中共吹噓市場滾燙 自曝經濟陷入「口紅效應」 【新唐人北京時間2024年02月29日訊】隨著中國新年假期結束，消費數據也陸續出爐，中共官方宣稱2024年新年假期的國內消費市場「熱辣滾燙」，國民經濟持續回升。不過當局這個說法，許多大陸財經人士不認同，認為有虛假繁榮的成分。 結束2024中國新年，中共文化與旅遊部資料中心2月18日宣稱，八天假期國內旅遊出遊4.74億人次，國內旅客出遊總花費6326.87億元，預計第一季消費市場將呈現平穩成長態勢。 中共當局聲稱，國民經濟持續回升，長期向好的基本面沒有改變也不會改變。 台灣財經專家黃世聰：「所謂的行銷，或是說他們的話術，我覺得是在消除民眾對於經濟不好的疑慮，然後希望他們不要因為今年經濟不好，你就減少消費，我覺得很大一部分是在做這個動作。所以你可以看到它最近期，除了言論上面的管制之外，股市方面它也救得很賣力，我覺得這都是為了不要讓那種所謂的預期心理在實際的經濟運作上面發揮了它的影響。」 美國南卡大學艾肯商學院謝田教授認為，中共當局公布的數據，正好說明中國經濟真正陷入衰退，並走向蕭條。 美國南卡大學艾肯商學院教授謝田：「因為你看，中共它刻意發布的是旅遊數據，文化旅遊的數據，什麼4.74億人的人次，總花費6300億，你看，實際上每人平均出行銷售額只有1000多塊錢。這說明實際上經濟沒有恢復，並且消費也非常的疲軟。」 黃世聰：「我們知道過年就是一年一次的消費，那可能很多人就是賺了一年的錢，然後就在這時候把它消費掉。譬如說出去遊玩或是出去旅行或是怎樣的一個狀況，我覺得這個只是一個現象。那不能夠用現在這一段時間的好，就來說今年會很好，我覺得這個都還有點武斷。所以我覺得接下來還是要看接下來幾個月公布的，包括民間消費那些數據。」 擁有384萬粉絲的財經大V「大劉說說」在視頻中表示，雖然今年過年期間的消費回升，但有虛假繁榮的成分。 財經大V「大劉說說」：「就當前的消費，確實有虛假的繁華的成分。就像我朋友說的，我不買五萬一坪的房子，我拿五千塊去旅遊，這不是輕鬆加愉快嗎？千億消費的背後，是萬億消費的萎縮。」 筆名江楓的上海政治學者在美國之音發表的文章，指出中國今年過年前夕的氣氛特別詭異﹐今年提早歇業、放假的商家和工廠超過以往，到處百業蕭條，「老闆跑路」幾成新常態。 黃世聰：「房地產跟股市都不好，那再加上說今年以來的消費力道好像也不如預期。所以整個是中國所有能夠支撐起經濟的成長動力的東西，全部都喪失了動力，所以今年當然是不會好。那再看未來的話，我覺得就要看接下來兩三年。如果是經濟持續了兩三年、三四年都不好，那我們才可以斷言它進入蕭條期。」 另一名大陸財經大V表示，現在中國人遇到最大的問題是，信任危機引起的三大資本過剩。包括中國製造業全面過剩和金融資本過剩， 很多銀行的存款大於貸款。商業資本過剩，滿街都是商店。 學者表示，中國經濟現在已經出現了所謂的「口紅效應」。 謝田：「『口紅效應』什麼意思呢？一般的正常國家經濟出現衰退的時候或甚至走向蕭條的時候，因為人們的收入減少，但是女性還是要化妝， 還是愛漂亮。但是，如果買不起昂貴的奢侈品，昂貴的那些化妝品的話，她就會買比較廉價的口紅可能一塊錢。中國現在你看到它官媒現在聲稱什麼旅遊、餐飲、商業、交通、電影，這些過年的消費數據，其實正好說明了一個『口紅效應』，就是中國老百姓的消費在降級。」 黃世聰：「我們從幾個面向來看，第一個就是最近期的中國股市，其實相對於全球都在創新高的一個狀況，它顯得就是步履蹣跚。我們知道股市其實就是彰顯一個國家未來可能一段時間，人民對於或是市場對於它經濟的預期，所以顯然市場預期並不好。第二個就是房地產，因為每一個國家最重要的內需產業都是房地產。如果房地產景氣起不來的話，這個國家的經濟也很難好轉。」 中共2024年的人大會議將於3月5日開始舉行，但目前沒有顯示出台重大刺激措施或製定宏大的改革計畫的跡象。