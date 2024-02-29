兒時玩伴今何在？當代網友大展「風采」 【新唐人北京時間2024年02月29日訊】「兒時玩伴今何在？」一個網友無意中的一問，竟激起了大陸網友的創作熱情，揭開一場詩壇大對決，一個個都成了「寫實主義大咖」。 據稱這位網友提前回鄉過年，在網友無意中的一個發問，先是引起少數網友的關注和回應，未想很快激起很多網友的共鳴，一發不可收，在各大社交媒體評論區，各種「妙筆」層出不窮。 網友的對詩，有詩情畫意的，有感傷懷舊的，更多的則是吐槽當下工作的不易，生活的不易，其中「（送）外賣」、「房貸」、「車貸」、「賣菜」、「借債」等出現頻率頗高。此外「緬甸柬埔寨」也因為很多大陸青年被騙至這些地方的詐騙集團而頻繁出現。 詞語間滿屏的心酸無奈，又時不時讓人捧腹。以下摘選部分。 *** *** 兒時玩伴今何在，十之八九送外賣； 天南地北輪番走，皆是為了還房貸。 兒時玩伴今何在，每天打工還房貸。 兒時玩伴今何在，住在緬甸柬埔寨。 兒時玩伴今何在，洗腳搓背送外賣。 兒時初戀今何在，赤膊跳舞酒店外。 ​​​ 兒時玩伴今何在，花唄借唄一身債。 偶爾問問在不在，能否再借兩百塊。 兒時玩伴今何在，黃袍加身送外賣。 直視紅燈不存在，風中雨中不敢怠。 ​​​ 兒時玩伴今何在，洗衣做飯把娃帶。