Riyadh Air 与 Adobe 合作，通过生成式 AI 提供个性化全球旅行体验

沙特阿拉伯利雅得2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Riyadh Air 和 Adobe 于今日宣布达成战略技术合作伙伴关系。作为沙特阿拉伯崭新的世界级航空公司，Riyadh Air 将与沙特和全球的众多旅行合作伙伴进行整合，让乘客能够通过其数字资产管理整个旅行体验。IBM Consulting 作为领先的系统集成商，将运用 Adobe Experience Cloud 技术，为 Riyadh Air 的乘客打造流畅且个性化的旅行体验。



Riyadh Air Partners with Adobe to Deliver Personalized Global Travel Experiences, Powered by Generative AI

Riyadh Air 计划在 2025 年运送首批乘客，其目标是连通沙特与全球 100 余个目的地，旨在实现国家航空战略和国家旅游战略目标，即到 2030 年每年为沙特带来 3.3 亿名游客。

Riyadh Air 首席财务官 Adam Boukadida 表示："我们的使命是引领旅行的未来，满足乘客对旅行体验的期望。通过与 Adobe 的战略合作伙伴关系，我们将在乘客旅程的每个阶段、每一时刻为其打造令人难以置信的个性化体验，从计划行程到预订和登机，再到抵达全球的目的地。"

Adobe 数字体验业务总裁 Anil Chakravarthy 表示："作为一家新兴的数字原生航空公司，Riyadh Air 将有望突破极限，为航空旅客提供个性化、实时的数字体验。通过整合 Experience Cloud 和生成式 AI 的强大功能，该航空公司的愿景将为旅游行业及其他领域的数字体验设立全新标准。"

Riyadh Air 将使用 Adobe 的技术，为全球往返沙特阿拉伯的乘客以及在沙特国内旅行的乘客提供无缝的端到端旅行体验。Adobe 实时客户数据平台 (CDP) 将在 Adobe Experience Cloud 中发挥关键作用，为客户提供高度个性化的体验。Adobe 实时 CDP 将负责管理 Riyadh Air 的第一手客户数据，并将其与合作伙伴的数据相结合，为每位客户创建专属档案，同时始终尊重其隐私和许可权。基于这一统的形式，Riyadh Air 将依托 Experience Cloud 和 Adobe Firefly 中的其他应用程序和服务，在生成式 AI 和机器学习的支持下，提供个性化体验。

Riyadh Air 将使用 Adobe Experience Cloud 中的 Adobe Sensei GenAI 功能，创建开展大规模个性化活动所需的各种品牌文案。由 Adobe Experience Platform 提供支持的实时洞察和互动将确保 Riyadh Air 能够随时通过旅客的首选渠道与其进行沟通。利用这些见解，团队将更好地了解与多元文化和全球旅客产生共鸣的体验和内容类型，从而确保 Riyadh Air 自始至终都能提供卓越的乘客体验。

Riyadh Air 将致力于成为全球顶级流航空公司，在其配备最新尖端技术的先进机队中实施全球最佳的可持续发展和安全标准。该航空公司有望为沙特非石油 GDP 增长做出 200 亿美元的贡献，并在全球创造逾 20 万个直接和间接就业机会。

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