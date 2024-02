Riyadh Air 与 Adobe 合作，通过生成式 AI 提供个性化全球旅行体验

沙特阿拉伯利雅得2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Riyadh Air 和 Adobe 于今日宣布达成战略技术合作伙伴关系。作为沙特阿拉伯崭新的世界级航空公司,Riyadh Air 将与沙特和全球的众多旅行合作伙伴进行整合,让乘客能够通过其数字资产管理整个旅行体验。IBM Consulting 作为领先的系统集成商,将运用 Adobe Experience Cloud 技术,为 Riyadh Air 的乘客打造流畅且个性化的旅行体验。

Riyadh Air Partners with Adobe to Deliver Personalized Global Travel Experiences, Powered by Generative AI