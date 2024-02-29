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TECNO在MWC24 Barcelona发布两款迷你PC

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MEGA MINI Gaming G1是业内最小水冷游戏迷你PC，重新定义标准

西班牙巴塞罗那2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球创新科技品牌TECNO再次参加2024年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC24 Barcelona)，发布了两款迷你PC产品——"全球首款"最小水冷游戏迷你电脑MEGA MINI Gaming G1和袖珍桌面解决方案MEGA MINI M1，荣获权威科技媒体评选的"BEST OF MWC"奖。配合TECNO最新发布的AR眼镜使用，这两款迷你PC可实现更大的屏幕，提升效果，带来更身临其境的游戏体验。

MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass
MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO用世界首款最小的水冷MEGA MINI Gaming G1彻底革新了游戏迷你PC

TECNO推出了MEGA MINI Gaming G1——全球首款配备独立显卡的最小水冷游戏迷你PC。MEGA MINI Gaming G1集成最新一代游戏CPU和强大的独立GPU，拥有先进的硬件和冷却系统设计。它采用可视化水冷系统，可以有效降低热量并优化性能。该产品搭载Intel®Core™超级处理器，并且可选择第13代I9-13900H高性能游戏处理器，睿频频率高达5.4GHz，搭配32GB DDR5 RAM和1TB SSD存储，同时支持双SO-DIMM扩展。它同时还支持WiFi6E无线网络和Thunderbolt 4高速连接。它还包括一个Oculink接口，用于扩展外部显卡连接。机身配有迷你显示屏，可以实时监控实时加载信息。MEGA MINI Gaming G1还设计有金属机身，搭配炫彩灯光，非常吸引游戏用户。

TECNO MEGA MINI M1：袖珍型桌面解决方案

TECNO MEGA MINI M1是一款小巧而功能强大的立方体，体积仅有0.38L，重量仅为445克，采用轻量级优质铝金属全机身，让您的办公桌简单而高效。搭载Intel®Core™第13代处理器，拥有高达45W的超强性能释放，让您的工作更快完成。支持Intel@lris Xe显卡，可创建视觉效果出众的图像，同时解码多个4K视频流。它拥有16GB DDR4内存，支持双SO-DIMM扩展至最大32GB，从而显著提升性能。它还提供了13个端口，可无限扩展多种场景，并支持扩展多个外部设备，极大地增强了产品的多功能性。

 

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com