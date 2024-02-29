TECNO在MWC24 Barcelona发布两款迷你PC

MEGA MINI Gaming G1是业内最小水冷游戏迷你PC，重新定义标准

西班牙巴塞罗那2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球创新科技品牌TECNO再次参加2024年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC24 Barcelona)，发布了两款迷你PC产品——"全球首款"最小水冷游戏迷你电脑MEGA MINI Gaming G1和袖珍桌面解决方案MEGA MINI M1，荣获权威科技媒体评选的"BEST OF MWC"奖。配合TECNO最新发布的AR眼镜使用，这两款迷你PC可实现更大的屏幕，提升效果，带来更身临其境的游戏体验。



MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO用世界首款最小的水冷MEGA MINI Gaming G1彻底革新了游戏迷你PC

TECNO推出了MEGA MINI Gaming G1——全球首款配备独立显卡的最小水冷游戏迷你PC。MEGA MINI Gaming G1集成最新一代游戏CPU和强大的独立GPU，拥有先进的硬件和冷却系统设计。它采用可视化水冷系统，可以有效降低热量并优化性能。该产品搭载Intel®Core 超级处理器，并且可选择第13代I9-13900H高性能游戏处理器，睿频频率高达5.4GHz，搭配32GB DDR5 RAM和1TB SSD存储，同时支持双SO-DIMM扩展。它同时还支持WiFi6E无线网络和Thunderbolt 4高速连接。它还包括一个Oculink接口，用于扩展外部显卡连接。机身配有迷你显示屏，可以实时监控实时加载信息。MEGA MINI Gaming G1还设计有金属机身，搭配炫彩灯光，非常吸引游戏用户。

TECNO MEGA MINI M1：袖珍型桌面解决方案

TECNO MEGA MINI M1是一款小巧而功能强大的立方体，体积仅有0.38L，重量仅为445克，采用轻量级优质铝金属全机身，让您的办公桌简单而高效。搭载Intel®Core 第13代处理器，拥有高达45W的超强性能释放，让您的工作更快完成。支持Intel@lris Xe显卡，可创建视觉效果出众的图像，同时解码多个4K视频流。它拥有16GB DDR4内存，支持双SO-DIMM扩展至最大32GB，从而显著提升性能。它还提供了13个端口，可无限扩展多种场景，并支持扩展多个外部设备，极大地增强了产品的多功能性。

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