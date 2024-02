TECNO在MWC24 Barcelona发布两款迷你PC

MEGA MINI Gaming G1是业内最小水冷游戏迷你PC,重新定义标准

西班牙巴塞罗那2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球创新科技品牌TECNO再次参加2024年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC24 Barcelona),发布了两款迷你PC产品——"全球首款"最小水冷游戏迷你电脑MEGA MINI Gaming G1和袖珍桌面解决方案MEGA MINI M1,荣获权威科技媒体评选的"BEST OF MWC"奖。配合TECNO最新发布的AR眼镜使用,这两款迷你PC可实现更大的屏幕,提升效果,带来更身临其境的游戏体验。



MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass