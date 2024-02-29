PIF 和 ATP 宣布建立多年战略合作伙伴关系，加快推动全球网球运动的发展

新的合作伙伴关系将聚焦全球网球运动的发展及其长远未来，旨在提升年轻人网球水平，并为下一代网球运动员提供更多机会

PIF 将成为 ATP 排名的官方冠名合作伙伴

该合作伙伴关系包括 PIF 的四大赞助支柱：包容性、可持续性、青年和科技

沙特阿拉伯利雅得2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 和 ATP 于今日宣布建立一项新的多年战略合作伙伴关系，这标志着双方对推动全球网球运动发展，由此为运动员、球迷、赛事组织者和该运动的各级利益相关方提供更好的支持的重大共同承诺。

在这一重要合作伙伴关系下，PIF 将成为 ATP 排名的官方冠名合作伙伴，奖励球员在整个赛季中的历程和进步，并在 Nitto ATP 总决赛（将于 2025 年在意大利都灵举行）上为年终排名第一的球员进行颁奖，该奖项由 PIF 颁发，以表彰其卓越表现。

除了 2027 年在吉达举办的 ATP 新生力量总决赛外，PIF 还将与在印第安维尔斯、迈阿密、马德里、北京举行的 ATP 巡回赛和 Nitto ATP 总决赛合作。继今年早些时候推出 ATP 的 Baseline 计划之后，PIF 将进一步致力于为年轻球员和球员发展计划创造和开拓新机遇，为下一代网球明星提供重要支持。

作为 PIF 更广泛赞助平台的一部分，与 ATP 的合作伙伴关系将在人员、项目和合作伙伴关系方面进行投资，专注于该品牌的四大支柱：包容性、可持续性、青年和科技。

PIF 和 ATP 还将携手推动网球运动的长远发展。PIF 将积极支持 ATP 的 OneVision 战略计划，旨在促进团结、提升球迷体验，并充分发挥整个运动领域的可拓展的增长机遇。

ATP 首席执行官 Massimo Calvelli 表示："我们与 PIF 的战略合作伙伴关系标志着网球运动的一个重大时刻。这是对推动这项运动的未来所许下的共同承诺。在 PIF 为下一代的奉献精神作用下，即推动创新和为所有人创造机会，一个充满变革性的新发展时期即将到来。"

PIF 企业品牌主管 Mohamed AlSayyad 表示： "尽管 PIF 仍在继续扩大其创新赞助组合，但我们对‘为更好的未来投资’的承诺仍然不变。通过与 ATP 的合作，PIF 将在全球网球格局发展、人才培养、促进包容性以及推动可持续创新方面发挥催化剂的作用。这一战略合作伙伴关系与我们提高生活质量、推动沙特和全球体育转型的更广泛愿景相契合。"

网球正迅速成为沙特阿拉伯的一项热门运动。在 2019 年至 2023 年期间，注册球员的数量增加了 46％。PIF 将借助 ATP 的专业知识，包括通过沙特阿拉伯一流的设施、教练和完善的球员通道，为沙特阿拉伯的年轻球员创造更多网球方面的机遇。

关于 PIF： 沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 是全球最大且最具影响力的主权财富基金之一。自 2015 年董事会重组并将监督权移交给经济和发展事务委员会以来，PIF 主席董事会的主席始终由身为总理、经济和发展委员会主席兼公共投资基金主席的 Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 王储殿下担任。PIF 在引领沙特阿拉伯经济转型和多元化，以及塑造全球经济未来方面发挥着主导作用。PIF 自 2017 年以来已经成立了 90 余家公司。PIF 在沙特阿拉伯和全球 13 个战略领域积极寻找具备吸引力的长期投资机会，构建多元化的投资组合。www.pif.gov.sa

关于 ATP：

ATP 作为男子职业网球的全球管理机构，其使命是服务于网球运动。我们致力于为全球十亿球迷带来快乐，在最具盛名的赛事中展现全球最杰出的选手，并激励下一代球迷和球员。从澳大利亚的联合杯到欧洲、美洲和亚洲，网球明星们将在 ATP 大师赛 1000、500 和 250 赛事以及大满贯赛事中角逐冠军头衔和 PIF ATP 排名积分。所有这些都是为了通往 Nitto ATP 总决赛（在意大利都灵举行的备受瞩目的赛季总决赛）。本届赛事仅邀请全球排名前 8 的单打和双打选手，共同见证由 PIF 颁奖的年终 ATP 全球第一球员的正式加冕，这也是网球运动的最高荣誉。如需了解更多信息，请访问 www.ATPTour.com 。

本资料由 Teneo Strategy LLC 代表 PIF 发布。请联系华盛顿特区司法部获取更多信息。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com