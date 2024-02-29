创原会全球跃迁之旅首站在巴塞罗那启动 以七大技术跃迁加速行业智能化

西班牙巴塞罗那2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在MWC24巴塞罗那大会期间，以"Cloud Native×AI，跃迁•新机遇"为主题的创原会圆桌圆满召开。本次圆桌共邀请50余位全球行业数字化领军人和产业大咖，共同展望了2024年创新技术和产业的前沿趋势，并分享了云原生与AI的丰富创新实践。

七大技术"跃迁"加速千行万业智能化

在本次圆桌，华为云CTO张宇昕表示，云原生和AI技术已成为智能时代产业变革式发展的关键动力，将全面激发系统架构、算力技术、存储技术、数智技术、应用开发、媒体技术、安全体系的七大技术领域实现"跃迁"，加速千行万业智能升级。

在架构方面，云原生与AI的叠加将引发从"以CPU为中心的主从架构"向"多元算力对等架构"跃迁；在算力方面，从"通用算力"向"澎湃AI算力"跃迁；在存储方面，从"数据湖存储"向 "AI-Native智算存储"跃迁；在数智融合方面，从"Data+AI"向"Data for AI/AI for Data全面数智融合"跃迁；在应用开发方面，从"全码、低码、零码开发"向"AI辅助开发、自主开发"跃迁；在媒体技术方面，从拍摄到"计算"、从制作到"生成"跃迁；在安全体系方面，从"网络与信息安全"走向"零信任、合规、隐私保护、伦理遵循、非歧视"等前沿理念跃迁。基于这七大技术变革，从而加速千行万业实现智能升级。

CNCF生态系统负责人Taylor Dolezal认为，云原生作为AI的基础设施，将加速AI在各行各业的落地。"CNCF有非常多的项目已经被OpenAI等头部的AI公司采用，为生成式AI提供底层技术支持。同时例如K8sGPT等云原生项目也正在利用生成式AI先进的自然语言处理能力和Kubernetes编排的优势推动行业创新"，Taylor Dolezal说。

"云计算是AI大模型发展的土壤"，中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚指出，云计算技术为大模型提供灵活、弹性高效的云上算力支持，同时实现降本增效，为用户提供便捷化研发、部署、使用大模型的平台。

大模型重塑了云计算应用服务的新范式——"大模型云服务"，对于大模型云服务产业标准体系建设，栗蔚认为，应该从基础层、模型层面、服务层和应用层的核心内容展开标准研制，不仅可以为大模型云服务产业落地实践提供建设思路，也可以构筑更加全面、合理、精确的产业体系结构。

打造坚实云底座，践行数智创新，释放数据新价值

在本次圆桌，来自华为云以及多家企业的代表也就各行业的创新实践展开分享，深入阐述了以云为底座、加快数智化创新的技术实践与思考。

TravelgateX COO Iñaki Fuentes 表示，TravelgateX在华为云的帮助下完成了云原生改造，通过容器化和微服务增强了业务系统的弹性，使公司能够高效地处理每天超过60亿次的酒店搜索，并将云成本降低了20%，以及带来了超过35%的性能提升，显著降低了运营复杂性。

华为云SRE专家黎果表示，华为云基于内部实践总结的确定性运维解决方案，以稳定可靠、资源高效、安全可信、业务敏捷为目标，为企业提供坚实的云底座使能服务OES、辅助运营服务BOS、应用管理服务AMS和基础设施管理服务IMS等云服务，让运维成为智能世界变革的加速器，助力企业提升运维组织能力，加速企业数字化转型和提质增效。

华为云GaussDB(for MySQL)首席架构师Chong Chen表示，华为云GaussDB(for MySQL)可以实现跨3AZ的高可靠性和高可用性，实现RPO=0，数据0丢失。同时整个数据库系统可以向上或向下扩展实例规范，并在负载变化时在几分钟内添加或删除读取副本，无需评估容量或为应用程序选择资源类型，可以根据应用程序负载自动调整，这种架构满足了AI时代对数据库的需求。

创原会开启全球跃迁之旅，以技术深耕促产业发展

全球数字经济蓬勃发展，离不开云原生技术，越来越多的业务都将生于云、长于云。2020年华为云联合CNCF和中国信通院共同成立创原会，旨在解决企业在上云、用云、管云中遇到的各种问题。目前创原会的核心会员已经超过200人，建立了完善的运营体系，覆盖互联网、金融、物流、汽车等行业的技术管理者超过800人，在欧洲、亚太、拉美陆续建立分会。

华为云Marketing部总裁董理斌表示，在AI的浪潮下，华为云将与CNCF、信通院等产业组织一起，通过创原会等技术交流平台帮助企业链接全球最新的技术、最优秀的实践、最新的产业趋势，让全球更多的企业抓住Cloud Native和AI的机遇，完成数智跃迁。

2024年，创原会将继续推动AI技术在全球的快速落地和发展，聚焦云原生和AI技术的深度融合，以"Leap with Cloud Native×AI"为主题，开启创原会全球跃迁之旅，在全球多个国家举办丰富的技术交流，深度探讨云和AI结合的技术创新以及先锋实践。



创原会欧洲分会授牌

同时，为了促进欧洲本地企业基于创原会平台更好地进行技术交流、联合创新和落地实践，华为云还在本次会议上举行了创原会欧洲分会授牌仪式，华为云将联合客户和伙伴，共同推动云原生、AI、数据库等创新技术在欧洲的快速应用和进步，以技术深耕促进千行万业的繁荣发展。

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