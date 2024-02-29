璞缇客10周年庆典暨榜单、图书、联盟发布

十年而"立"，续写"海上传奇"

上海2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 闰年闰月闰日，中国领先的酒旅新媒体平台璞缇客PUTIKE，假崭新的上海海鸥丽晶酒店举办10周年庆典系列活动，重磅发布2023-2024璞缇客精品酒店榜单，以"立"为主题发布未来10年新战略，同时发布《2024璞缇客酒店指南》和《2024璞缇客旅行指南》两本新书，发起成立"HTM酒旅新媒介联盟"等一系列里程碑式举措。



璞缇客创始人CEO陈锦波先生

关于未来10年新战略，璞缇客创始人陈锦波先生说："作为中国第一家精品酒店媒体，璞缇客在过去10年重新定义了精品酒店，成为中国头部的酒旅新媒体电商平台。未来10年，我们将继续扎根精品酒店，并重新定义‘体验旅行’。"

来自全球20多个国家、100多个目的地、200多家精品酒店、集团和旅游局代表，超过250位政府、企业、媒体达人、渠道的酒旅行业人士，共同见证了此次"行业新篇章"的诞生。

2013-2023

十年而立，专注精品酒店

璞缇客精品酒店从2013年创立至今，一直专注深耕全球精品酒店，以高纯度、高质量、高奢感的垂直内容和预订服务，引领了行业风潮。随之诞生的精品酒店榜是璞缇客一年一度的酒店评选，榜单首创"四值四度"评分标准，重新定义了国内精品酒店奖的格局。



璞缇客10周年庆典晚宴现场

今年共有近60家酒店荣膺奖项，包含安缦、四季、文华东方、虹夕诺雅等顶奢品牌。其中，新增的"最佳探索体验奖"彰显榜单新的探索方向，松赞百巴帐篷营地、红原围麓游牧野奢营地、青普文化行馆•南靖土楼等获选。同时，海外酒店的积极参与，让整个榜单相较往年更加均衡、全面。One&Only Aesthesis、迪拜拉纳酒店、伦敦半岛酒店等亦能代表此次海外的奢华水准。

此外，璞缇客现场发布《2024璞缇客酒店指南》，首创精品酒店"品牌谱系"，将全球庞杂而各具特色的精品、奢华酒店品牌进行分级和归纳，以此作为行业和大众参考的标准，也将璞缇客过去10年的内容做了完美的沉淀。

2024-Next

立足酒店，做极致的「体验旅行」

展望未来，璞缇客战略升级，在专注精品酒店的基础上，将视野拓展到更广域的高端旅行服务，带领国人体验新兴的、以璞缇客定义的"3维度5标准7掉"原则为评价体系的"体验旅行"。

因此，今年璞缇客首次将"新锐目的地和极酷旅行体验"奖列入体验旅行类奖项：东方快车、克利伯环球帆船、庞巴迪动力产品等获得极酷旅行体验奖；沙特阿拉伯、泰国丽贝岛、瑞士采尔马特等荣获新锐目的地奖。

基于新战略，璞缇客在现场发布了《2024璞缇客旅行指南》，指南收录18条2024年每个月最值得体验的高端旅行路线，配套璞缇客独家资源，用实际产品阐述了璞缇客对"体验旅行"的理解。



HTM酒旅新媒介联盟首批发起者

在经济下行、竞争内卷、不确定性增加的大背景下，如何站在酒旅行业的高度，面对新需求、新流量的巨大挑战？陈锦波先生认为唯有新基建和新生态才是行业整体解决方案。为此，璞缇客联合MIGHTY MEDIA、几何度假等头部行业伙伴作为首批发起者，共同倡议并成立"HTM酒旅新媒介联盟"，其宗旨是作为酒旅资源方和新媒介之间交易的基础设施，用数字化的方法，实现更广泛、更高效低成本的连接交易。

"HTM新联盟作为非盈利性的B2B酒旅交易基础设施，将具备数字化、去中心化、多元化的特点，是基于酒旅新需求、新流量的新生态，也是立马实现降本增效的好方法。"陈锦波先生解读道。

截止目前，联盟已经获得璞缇客、ShanghaiWOW、POPSHANGHAI、一起设计、倪宇宙NICK、环球旅行的丹丹等十数家酒旅头部媒介和达人的踊跃加入，活动现场也发布了《联盟倡议书》，欢迎各行各业的媒介和达人广泛参与。

发起"HTM酒旅新媒介联盟"的倡议书：

https://labvcywlcj.feishu.cn/wiki/EtkFw5QgdiTKFrkUYhZcxccWnue?from=from_copylin23-2024

璞缇客精品酒店榜完整获奖名单：

https://labvcywlcj.feishu.cn/wiki/BHvtwfU4XiJA30kUFdccyUNDn5c?from=from_copylink

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