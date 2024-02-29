户外品牌Columbia奥米•金点热能反射科技助力Nova-C飞行器登月

上海2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国际专业户外品牌Columbia致力科技创新，持续探索新领域，与专注商业探月项目拓展的先锋航天公司Intuitive Machines（下文简称"IM"）达成业内极具突破性的跨界合作，将用于户外服装的奥米•金点热能反射科技应用于Nova-C登月飞行器。北京时间2月23日6时23分，在经历近8天的航程后，搭载了奥米•金点热能反射科技的IM Nova-C登月飞行器已顺利登陆月球。

经由NASA 授权，北京时间2月15日14时05分，IM Nova-C登月飞行器承载着运输科学和科技有效载荷的重要使命，由SpaceX猎鹰9号火箭发射。本次登月任务代号以IM-1命名，作为IM公司三大登月计划中的首个任务，IM-1不仅是NASA 商业月球有效载荷服务（CLPS）计划的组成，同时也是NASA Artemis月球探索工作的重要一环。此举旨在推进科技与材料的创新，同时也为人类未来在月球长久持续生存的远大计划奠定基础。



IM Nova-C正搭载奥米·金点热能反射科技驶向月球

奥米•金点热能反射科技是由 Columbia品牌历时10年，于2021年研发升级推出的热反射科技，也是Columbia奥米家族代表性的先进科技之一。它伴随着IM Nova-C登月飞行器共同进入太空。在正式发射前的模拟实验中，IM的研究人员发现，Columbia创新的奥米•金点热能反射科技面料上的"金点子"有助于使登月飞行器免受从-250° 到 250° 华氏度的太空极端温差的影响。奥米•金点热能反射科技的研发灵感源于NASA太空毯，通过金属能够反射物体散发出的热量这一独特属性，提供卓越的自体热能反射功效。该科技已在Columbia品牌逾100款外套、运动服及配饰中得以广泛应用。

继 2021 年首次宣布与IM开启长达数年的战略合作，并共同践行对创新和探索的承诺，Columbia以IM科学合作伙伴的身份在太空这一全新领域对奥米•金点热能反射科技的性能进行了终极考验。自1938年创立至今，从应对品牌总部所在地——美国波特兰糟糕的狂风暴雨、寒冰恶雪天气，到太空极端温差环境下对登月飞行器的强力保护，Columbia都在持续不断地实地测试，力求达到创始人 GERT BOYLE "超越完美" 的严苛标准。

"作为一家专注研发适应所有季节、面向各类活动的户外装备的服装公司，我们必须在最极端的条件下进行科技测试，并找到优先于消费者当前需求的创新方法"，Columbia公司副总裁Haskell Beckham博士表示，"我们将从这次合作中汲取经验，并将之用于产品创新，让消费者无论身处何处，都能更享受户外活动，让户外离每个人更近一步。"

Columbia品牌CEO Joe Boyle表示："Columbia始终坚持在严苛的环境中研发和测试新科技，与 IM的持续合作有望释放品牌更多创新潜力。未来，我们将有机会为品牌自身，乃至整个行业树立新的标准。"

#奥米•金点热能反射科技#

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com