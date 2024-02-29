汇丰品牌标识首现周冠宇F1新赛季赛车服

上海2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 汇丰银行（中国）有限公司（"汇丰中国"）今日宣布，其与中国首位F1车手周冠宇的合作迎来全面升级。从2024赛季开始，已担任"汇丰中国品牌大使"两年的周冠宇将成为"汇丰品牌大使"，双方的合作将从此前的中国市场拓展至全球市场，"汇丰"的品牌标识也将正式成为周冠宇赛车服所展示的品牌之一。合作的全面升级体现了双方共同支持和激励中国年轻一代走向全球的努力。

作为中国体坛的新生力代表之一，周冠宇在竞争激烈的F1赛场已驰骋了两个完整赛季。此次合作的升级正值周冠宇的F1生涯进入具有特别意义的一年。2024新赛季已揭幕，F1中国大奖赛上海站时隔五年之后又将重新回归，同时今年又恰逢中国大奖赛20周年，这意味着周冠宇将终于有机会首次在家乡上海——也是汇丰的起源地，参加比赛。他将创造新的历史，成为首位在中国出战的本土F1车手，在主场向世界展示中国新生代的自信与力量。

谈到与汇丰的合作以及对回归主场的期待，周冠宇表示："有机会在家乡上海征战F1一直以来都是我的梦想。在今年这个对我而言意义非凡的时间，能与汇丰进一步加深合作，我感到分外高兴，也充满力量。我期待着能够身着带有与上海同根同源的汇丰标识的赛车服在新赛季发挥出最佳状态。届时也希望大家能汇聚主场力量，为我加油助威。"

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示："合作两年多来，我们见证了冠宇在竞争激烈的F1赛场上不断突破自我，刷新成绩。在今年F1大奖赛重回中国之际，冠宇在本土参赛，将吸引更多中国年轻一代的关注。以此为契机，我们也期待着以冠宇为代表的更多的年轻一代，通过自己的努力向全球展现中国新生代的无限可能。"

作为全球领先的国际金融机构，汇丰一直致力于支持中国的新生代在全球范围拓展视野，实现理想。连续三年协同周冠宇谱写关于速度与梦想的故事，就是汇丰支持中国新生代走向全球的一个很好的例证。未来，汇丰将携手周冠宇继续向前，传递正向价值，连接新时代的年轻人，支持并鼓励他们更加开放自信地驶入人生新赛道，连接世界新可能。

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