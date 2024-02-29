见证100家中国企业的可持续发展成果｜首期“走进联合国全球契约组织会员企业”参访活动成功举办

上海2024年2月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年是联合国全球契约组织（UNGC）提出ESG（环境、社会和公司治理）二十周年，也是复星加入UNGC十周年。2月28日，"走进联合国全球契约会员企业"参访活动首站来到上海复星总部。超过70位来自企业、学术机构、联合国系统的专家代表们齐聚BFC外滩金融中心，探讨如何通过负责任的商业创新与实践共创全球可持续发展的未来。

联合国全球契约组织亚太区总代表刘萌女士在开幕词中表示："2024年是联合国全球契约组织提出ESG理念的二十周年，在此历史节点，我们发起ESG+20系列行动，重温提出ESG的初心，连接并团结各国企业，再造创新与合作新平台，为全球经济复苏和可持续发展注入新动力。很高兴，今天举办并揭幕的‘走进联合国全球契约组织会员企业——见证100家中国企业的可持续发展成果’ 便是ESG+20系列行动推出的首个行动。中国作为世界上最大的经济体之一，正在可持续发展领域发挥重要作用。未来，希望能够看到越来越多的企业加入联合国全球契约组织，共同为实现全球可持续发展目标而努力,积极向世界展示其可持续发展的努力与进展。"



联合国全球契约组织亚太区总代表 刘萌

复星国际副总裁、首席战略赋能官祝文魁先生作为活动承办企业代表发表欢迎辞："作为联合国全球契约的参与者，复星支持联合国可持续发展目标，不断推动其与复星ESG战略的紧密融合。作为企业家，我们肩负着推动社会进步、实现经济繁荣的重要使命。我们深知，企业不仅是经济的推动者，更是社会进步的参与者。在追求经济效益的同时，我们始终秉持着高度的社会责任感，致力于为社会、环境和经济做出积极的贡献。"



复星国际副总裁、首席战略赋能官 祝文魁

商务部研究院跨国公司研究中心原主任、联合国全球契约组织第十项原则专家组成员王志乐教授围绕强化合规管理推进ESG实践分享了他多年来在可持续发展领域的研究成果和实践经验。他深入浅出地阐述了ESG、联合国全球契约组织十项原则和中国及中国企业高质量发展的关系，他认为，应当把实践ESG纳入企业合规管理体系建设，即与近年来国内形成的强化合规管理与国际通行规则接轨的潮流衔接。他提出的可持续发展的理论框架和实践方法，引发了与会者的广泛关注和讨论。

午餐期间，来自联合国全球契约组织的性别平等目标企业加速器协调专员刘奔带领在座企业代表对《性别包容性语言》进行学习，通过互动讨论和实际案例分析，了解如何在书面和口头交流中对企业业务所涉及的内外部相关方使用包容的、尊重的表达和沟通方式，帮助企业在日常工作和沟通中建立了性别视角。

在企业参访与互动交流环节，复星国际副首席战略赋能官、企业社会责任部总经理暨上海复星公益基金会秘书长张翼飞向企业代表们介绍了复星在企业社会责任领域的发展历程，并就案例乡村医生项目进行交流，他分享了企业如何在实现经济利益的同时，积极履行社会责任，为百姓健康与地区发展做出积极贡献。随后，企业代表们积极探讨"业务赋能型"可持续发展创新的拓展空间，分享了各自所在企业在社会责任领域的发展历程与独特经验。

会后，参会企业代表纷纷表示参访活动不仅为大家提供了宝贵的借鉴和启示，更激发了企业对全球契约十项原则的深入思考和行动，激发了同行交流和思考的火花。

"走进联合国全球契约组织会员企业的参访活动不仅是一次简单拜访，更为同行及跨行业间深入交流思考和共同成长提供重要国际平台。"来自受邀企业的可持续发展负责人在参加活动后感慨。"通过案例分享和面对面交流，开诚布公的指出行业内发展的困境，我们增强了对可持续发展领域的理解，加深了对可持续发展的认知，为未来的合作与发展注入了新的动力。" 参会企业代表如是说。

本次活动的顺利举办标志着"走进联合国全球契约会员企业"系列活动的成功开篇。联合国全球契约组织期待通过这一新平台，进一步加强企业之间的交流与合作，动员更多中国和各国企业为实现可持续发展目标做出积极贡献。

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