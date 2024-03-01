靠「酒店對決」YT會員加999%！Joeman嗨喊：製作費回來了

Joeman去年爆出涉毒風波，重創演藝事業，Joeman也曾自嘲製作費要因此減少了。 圖：翻攝自Joeman IG 百萬YouTuber「Joeman」去年爆出涉毒風波，重創演藝事業，Joeman也曾自嘲製作費要因此減少了。日前Joeman為慶祝節目做滿200集，推出「酒店對決」特集，結果Joeman的YouTube頻道會員因此呈現999%的成長，讓Joeman忍不住笑道「製作費回來了」。 Joeman以開箱3C產品、豪宅和平價奢華對決系列企劃，累積極高的人氣。然而去年Joeman爆出吸毒風波，許多合作廠商紛紛因形象問題解約，Joeman也曾自嘲製作費要因此減少了。日前Joeman為了慶祝《Joe是要對決》節目做滿200集，推出「平價酒店對決奢華酒店」特集，邀請幾名從事「八大特種行業」的小姐一起聊天、玩遊戲，並表示更多破尺度的內容都放在會員獨享片段中。 Joeman昨（29）日分享2月的新進YouTube頻道會員，因為「酒店對決」的關係新增了3450人，成長率高達999％。Joeman忍不住笑道「第一次看到YouTube後台有 999％的指標，感謝大家支持！製作費都回來了，看來續集…」，欲言又止的預告新片內容。 【更多的Joeman—追蹤Joeman的IG吧！】 ※ Newtalk新聞提醒您遠離毒品※ 少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。 ※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我) Joeman為了慶祝《Joe是要對決》節目做滿200集，推出「平價酒店對決奢華酒店」特集。 圖：翻攝自Joeman YT頻道