串聯台南新藝獎歷屆作品 南巷藝事展現巷弄美學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊思瑞台南1日電）台南新藝獎今年邁入第12年，配合台南400活動，台南市文化局規劃串聯歷屆得主與巷弄特色店家，策辦「南巷藝事」展，將新銳藝術家創作帶入10個類型多樣空間，展現巷弄美學。 台南市政府文化局今天新聞稿指出，「南巷藝事」挑選10個空間，除考量新藝獎10個藝廊的街廓特徵，另外透過藝廊周邊巷弄老屋串聯多樣性空間，搭配走讀小旅行教育推廣，能讓參與民眾穿街走巷尋藝趣，如老屋改造出的溫室花藝、選物店、酒吧、眼鏡店、甜點店，擁有不同客層與再利用方式。 文化局指出，由文化局修復的古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」場長宿舍現為藝廊，還有古蹟陳德聚堂、日式料亭改建的鷲嶺食肆，以及共學空間「小轉角ArtDeCorner」，都能將當代藝術帶入日常生活中。 文化局指出，此次策展人胡朝聖走訪台南大街小巷，挖掘巷弄特色店家、歷史建築與翻新老宅，仔細梳理新藝獎過往得主，綜合考量場地特色、建築調性與用途類型等要素。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 胡朝聖表示，在與文化局、街巷在地店家、空間多方討論後，邀請合適藝術家展出，期望讓文化美學融入市井街道，盼讓民眾對城市空間有不同藝術感知體驗，進而串聯城市點與點的路徑，轉化巷弄為藝術網絡地圖，呈現老屋再生、歷史街區與藝術浸潤相輔相成美學氛圍與成果。 文化局指出，「2024台南新藝獎」及「南巷藝事」展覽將於14日起至4月14日止，在20個特色空間同步登場，詳情可上「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1130301