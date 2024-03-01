洛杉矶唐人街老年生活两重天

在洛杉矶唐人街，许多华裔老年人生活在类似于国泰老年公寓的大楼里。他们有家人或社工照料，享受着安全、健康的生活，偶尔还能外出游玩。然而，同时也有许多孤独老人由于各种原因散居在拥挤的出租屋里。他们缺乏家人的陪伴，无依无靠，甚至没有人可以交谈，更没有娱乐活动可参与。 洛杉矶中华总商会主席庄佩源表示，在洛杉矶的华裔老年人群中，住在政府补贴公寓的老人们生活得非常健康。他们不仅享有退休金，还能获得政府津贴的支持。护理人员精心照料着这些老人，定期组织出游活动，帮助他们保持健康的心态。 在美国华裔老人社区的幸福生活 谭汝衡今年88岁，来自中国广东省广州市，居住在国泰公寓的9楼。他回忆自己已经在美国生活了30多年。刚到美国时，他在一家餐馆工作了6年多，后来因为脚受伤而无法继续工作。自那以后，他再也没有工作过。他搬到老人公寓20多年了，并得到了政府部门的帮助。 “我现在生活的很好，每个月拿政府补助1010美金，政府还安排医疗护理人员给我，吃饭是护理买菜煮饭，洗衣服、看病、日常看护都是护理人员帮忙，政府来付钱，发生任何事情，政府都会派社工来照顾，带老人去医院看病等等，”谭汝衡说。 谭汝衡表示，在唐人街，他们公寓并不是条件最好的。有些公寓还会按老人的需要来安排福利，比如打麻将、去商场、外出游玩等，这些都是社工的工作，政府来付钱，通常是一个大巴车，带老人去喜欢的地方跑一跑，或者是观看一些娱乐表演。 “这对老年人的心理健康很重要。我在这里住得很舒适。30多年前我来美国时，中国还没有养老制度，至少在我离开时还没有，现在不清楚是否已经有了，”谭汝衡在接受美国之音采访时表示。 冯启湄今年68岁，来自中国广东省广州市，在美国已经生活了20多年。她居住在国泰公寓的12楼。因为先生生病后去跟孩子一起住，现在公寓只剩下她一个人，之前她和先生两个人一起住。 “这里生活很方便，楼下买吃的、买东西都很方便，我现在自己还能走动，所以很方便。没什么能力的老人就需要护工帮助，我们都有家庭医生，看病很便捷。我们的钱都够用，在这里养老心情很好，很高兴、很开心，”冯啟湄说。 冯启湄表示，她经常与其他老人们聊天，一起在楼下休息，有时大家还会一起去吃饭、喝茶。他们的经济状况很好，既有退休金又有政府的补助，生活得很滋润。“以前有个名叫陈经理的管理员，非常关心老年人，大家都很喜欢他，并希望他能重新回来工作，”她说。 “在美国养老最开心的就是没有精神负担，不用担心没钱、没有人来帮助，这些顾虑都没有。每个月剩下来的钱就拿来用了，我们都有白卡和联邦政府的补助，一分钱药费都不用付，所以不用担心没钱看病，”冯启湄告诉美国之音。 方若哲（Ruo Che Fang音译）今年81岁，来自中国广东省中山市。她表示，由于孩子住得比较远，她基本上是依赖护理人员的帮助，他们帮忙购物、做家务，让她没有任何烦恼，内心感到非常安心。 “我住在这里所有的东西都是助理给我买，经济来源除了退休金又有政府补助，光补足每个月有1040美金。每天最高兴的事情就是八九个老人家一起下楼走路、慢跑，偶尔去饭店吃点自己喜欢的东西，”方若哲说。 方若哲1985年40多岁时从中国来到美国，来了差不多40年了。他说，在中国的40多年里她每一天都出去做工，没有不开工的时候，然而中国大陆有太多太多的政治运动，搞完一个又一个，令他不胜其烦。 “中国大陆有太多太多的运动，我不喜欢，搞一个运动完了又一个，变化太大了，有时候刚变好一点，但运动一来又不好了。在这里没有运动，什么都没有，也没人督促你，你是自由的，中国大陆就不一样，不行的，”方若哲告诉美国之音。 方若哲指出，住在这里的老人平均每个月能有1千美金的补助，因为联邦政府、州政府、市政府补贴的钱加起来就有这么多，另外老人居住房子的房屋津贴是不计算在老人津贴里面的。 “比如说两个人住，只付房租500块，虽然房租总额是1500，但政府支付1000。一个人住是300块，房租1300，政府付1000，所以比较幸运和舒服。正常来讲，一个人拿1000块的政府津贴，300交房租，剩下700自己用。两个人拿2000块的政府津贴，500交房租，剩下1500自己用，”方若哲说。 华裔单身老人面临的生活挑战