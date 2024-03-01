中国就业市场节后有些恢复，但薪资工时等条件依然承压

每年的春节过后是中国公司传统的招聘旺季，今年当然也不例外。但是由于中国整体经济环境不佳，失业率尤其是年轻人失业率居高不下，即使在传统的招聘旺季要想找到一个自己满意的工作并不容易，而且就算找到一个可以接收的工作，薪资方面也很难让人满意。 路透社在星期四（2月29日）发表的一篇报道中采访了一位名叫张百川的大学毕业生，他正奔波几百公里从一个招聘会赶往另一个招聘会，以便找到一个自己真正心仪的工作岗位。 张百川现年23岁，大学毕业后对外投寄了1000多封简历和求职信，目前只收到一份录取通知，让他担任他并不喜欢的直播主持人的工作。他向路透社表示，他希望利用春节后的招聘旺季再做最后一次努力，看看能否找到一份自己更喜欢的工作。 张百川现在找到的这份工作月薪5000元人民币（约合695美元），这让他已经相当满意，而且公司还提供免费的食宿。但是他必须每天要上12小时的班，每周还要工作六天，也就是中国人通常所说的“996”工作制，这让他很不舒服。 “我对996的时间表并不喜欢，但是我把它看作最后的保险，骑马找马吧，”张百川对路透社说。张百川毕业于河北地质大学，专业是工商管理。他是在北京郊外50元人民币一晚的小旅馆门口接受路透社采访的。 “学位贬值我很不喜欢，但是现在大学毕业生的确很多，”他在前往北京郊外另一场招聘会前对路透社说。 路透社在报道中指出，今年春节过后的招聘旺季看起来比去年同期形势要好，因为去年同一时期中国经济遭遇了最严重一波新冠疫情的冲击，这或许也是今年第一季度经济成长的好消息。 中国居高不下的年轻人失业率让雇主和用人单位拥有大量的待业人群可以挑三拣四，并且可以减缓雇员的薪资增长，从而让人担心中国人的家庭消费仍然不够强劲，难以稳定经济成长，甚至无法让经济摆脱通缩的危险。 香港浸会大学媒体“广播新闻网”BNN周四报道说，中国最大的招工平台“招聘”网站上在节后的第一个星期里，寻求招聘新人的中国公司比去年同期增加了45%。但是，雇主和用人单位对薪资控制严格，没有因需求增加而提高工资水平，平均薪资只上涨了3%。 荷兰国际集团（ING）首席中国经济学家Lynn Song向路透社表示，薪资涨幅低于中国今年经济成长大约5%的目标说明，目前的就业市场仍然是一个雇主市场。 “由于经济成长的势头相对微弱，今年就业市场的复苏很可能也会式微，”Lynn Song说。 去年6月当中国政府最后一次公布年轻人失业率的时候，失业率高达21%。由于数据太难看，北京当局之后停止公布年轻人失业率。去年12月，中国政府恢复公布年轻人失业率，但是排除了在校大学生的统计，因此失业率降到14.9%。 在北京招聘会上，一位韩姓旅馆人事经理向路透社表示，她的公司调整了佣金的门槛，员工与去年相比可以增加30-40%的收入。 但是并不是每家公司都这么慷慨。一家住房信息咨询网站的主任张成金向路透社表示，他只能为新招聘的员工提供“稍高一点”的薪资，因为萎靡不振的房地产业仍然在裁员。