香港保安局指近99%意见书支持23条立法 评论员忧立法方式大陆化

为期约1个月的《基本法》23条立法公众咨询星期三结束，香港保安局星期四随即公布初步结果显示，咨询期内收到超过1万3千份意见书，当中接近99%表达支持以及提出正面 意见，反对的意见书只有93份，保安局特别点名超过10份意见书“来自境外反华组织或潜逃外国的人”。 有评论员分析，接近99%意见支持立法反映咨询过程可能不是太正常，形容是“世上少见”，亦反映香港公民社会充斥无力感，加上90名立法会议员未审议已经全体发声明支持立法，忧虑香港立法方式大陆化。 香港政府1月30日宣布，当日起展开为期29日、有关中国国家安全的《基本法》23条立法公众咨询，至星期三(2月28日)结束。 保安局指接近99%意见支持23条立法 香港保安局星期四(2月29日)随即公布初步结果显示，咨询期内共收到13,147份意见书，当中12,969份支持及提出正面意见，占98.64%；其中85份意见单纯提出问题或表达的意见不能反映立场，占0.65%；而反对的意见书只有93份，占0.71%；值得注意的是，保安局特别提及有超过10份意见书，“来自境外反华组织或潜逃外国的人”。 保安局总结咨询结果表示，“可见立法建议获大部分巿民支持”，局方会全速整合咨询结果，向立法会保安事务委员会，以及司法及法律事务委员会联席会议汇报，并参考所收到的意见，争取尽快将《维护国家安全条例》草案定稿，以提交立法会进行审议。 评论员忧虑立法方式大陆化 时事评论员谭美德接受美国之音访问表示，《基本法》23条立法公众咨询收到接近99%意见书支持立法，他认为反映咨询过程可能不是太正常，形容是“世上少见”，亦反映香港公民社会充斥无力感，市民不愿意表达意见，加上1月30日早上，特首李家超宣布23条立法公众咨询正式展开，当晚90名立法会议员未审议已经全体发声明支持立法，他忧虑香港的立法方式大陆化。 谭美德说：“基本上大家都知道那个结果，已经令到很大部份人想表达意见的时候可能已经却步了，因为知道已经没什么效果，或者没什么用了，因为你都已经未咨询完、亦都未在立法会通过大家(全体立法会议员)已经表态联署(发声明支持23条立法)，你想想大家(市民)还有什么好讲呢﹖第二件事情，近期你发觉到更有趣的就是(前律政司司长)梁爱诗接受访问的时候说，国安问题‘只有一国之责、没有两制之别’。你如果用‘只有一国之责’的话，即是其实用另一个角度看，你就将(中国)内地那套复制来香港，你(当局)已经‘定音’了，其实这件事情(23条立法)香港人还有些什么话语权呢﹖” 立法后香港孤岛化或更严重 谭美德表示，保安局特别提及超过10份意见书“来自境外反华组织或潜逃外国的人”，但是没有明确指出是那些组织，担心可能影响外国非政府组织与香港的交流。谭美德又举例新加坡的国际企业总部比香港多3倍以上，反映国安法下香港已经走向孤岛化，23条立法之后情况可能更严重。 谭美德说：“但问题上现在我们(香港政府)‘大话怕计数’(说谎怕被人揭穿)，你不是去‘(反)驳’人家嘛，你是一个这么有为、这么贤能的政府，你就应该用数字告诉大家，其实或者成效告诉大家，我们怎样不是‘孤岛化’吧﹖但是最新公布出来的数字就是新加坡的国际公司的总部，的确是比香港多3陪以上。你见到的情况就是在地的香港人就不敢讲(反对意见)，反而离开了那些、或者有其他护照那些就肯讲了，但是这样其实就不是很正常，亦都不是一个健康的社会应该要发生的现象。” 据彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)今年2月底公布的调查报告发现，愈来愈多跨国企业选址新加坡作为亚洲总部，在2023年已录得4,200家，远超过香港的1,336家，并且扩大领先优势，报告形容“令香港相形见拙”。 香港民研指自绝与国际合作将难以由治及兴 香港民意研究所行政总裁钟庭耀星期三在记者会上，发表关于《基本法》23条立法的意见表示，香港民研从来没有收取海外政治献金，故此23条立法对他们应该没有影响。 钟庭耀表示，香港民研一向奉公守法，所有与国际机构合作的项目，都会在法律框架内进行，以前如是，以后也会如是。民研认为，香港应该继续保持甚至加强自己的国际地位，这是服务社会、国家、民族和全世界的最好方法。眼前的困境，是基于多种历史、文化、政治和社会原因，情况总会改变。自绝与国际社会的合作，香港将难以由治及兴。 钟庭耀又表示，香港民研会以最负责任的态度，避免触犯法律法例，亦期待政府部门和法律专家设立具公信力的免费法律咨询服务，为市民提供可靠的法律意见。民研更期待，有关部门以科学方法搜集更多真实的民意数据，了解市民的真正忧虑。 立法后或影响国际学术交流