【華府訪談】議員被酒店拒之門外 蒂凡尼揭非法移民產業鏈內幕 【新唐人北京時間2024年03月01日訊】美國國會眾議員湯姆·蒂凡尼，近日勘察美墨邊境問題時，被亞利桑那州土桑市的一家酒店拒之門外。他在接受本台專訪時揭開了其中原因，他表示，這涉及美國非法移民產業鏈的內幕。 美國國會眾議員湯姆·蒂凡尼：「我只想進去看看這個地方是如何運作的，因為我們知道有很多移民住在這家酒店。」 酒店工作人員：「很遺憾，我們不允許非酒店員工和工作人員進入。」 美國國會眾議員湯姆·蒂凡尼，近日想要進入亞利桑那州土桑市的華美達酒店查看情況，被拒絕。2月9日，蒂凡尼將這一過程發布在X社交平台上。 他表示，這家酒店有聯邦資金資助，現在卻成為民選議員的禁地。 「我們會敦促司法委員會。女士，你可以轉告上級，我們要在這裏舉行聽證會。我覺得我們也應該在這裏巡視一下，你受僱於誰？你有名片嗎？」 經過反复交涉，蒂凡尼最終還是沒能進入酒店。而酒店管理方甚至叫來保安驅趕他們。 蒂凡尼表示，運送非法移民的產業鏈中有多個環節，土桑市的華美達酒店就是其中一環。 美國國會眾議員湯姆·蒂凡尼：「我希望我們能夠做到這一點，現在該揭露將非法移民帶入美國的另一個環節了。我是說，這個過程已經完全產業化了。」 「正是這個鏈條，非政府組織是一個重要環節，就像這家酒店一樣，將這些非法移民帶入美國。要讓美國人民知道這到底有多糟，要讓他們知道繳納的稅金都去哪了。」 他呼籲聯邦政府撤回對非政府組織的資助，因為他們協助非法移民進入美國。 「我知道這些慈善組織，天主教慈善機構、路德會社會服務機構、紅十字會等等，人們認為它們是出色的人道主義組織，目前也不知道自己繳納的錢是怎麼花的。他們不知道這些組織參與了將這些人帶到美國。我們需要切斷資金。」 蒂凡尼強調，幫助這些非法移民入境可不是什麼慈善事業，相反會給美國帶來危險，因為許多恐怖份子混在其中。 「此外，還有近200萬逃犯，你知道，他們中的一些人也將成為恐怖份子，他們可能想在美國造成大規模傷害。大約一個月前，十幾個聯邦調查局特工，退休的聯邦調查局特工，他們說他們從未見過在美國如此之高的威脅。」 蒂凡尼已經要求美國眾議院司法委員會主席吉姆·喬丹，就華美達酒店事件舉行聽證，並將繼續對美國面臨的威脅發出警報。他表示，如果拜登總統不對此採取任何行動，那麼美國人民就要在11月大選時表明立場。 新唐人電視台美國華府記者站採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/29/a103857766.html