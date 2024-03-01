XPRIZE 举办水资源短缺比赛，发掘丰富的地球海洋资源

此为期 5 年、耗资 1.5 亿美元、奖金为 1.19 亿美元的竞赛，旨在创造新的海水淡化解决方案，增加全球获得清洁水资源的机会

阿联酋阿布扎比2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — XPRIZE 是设计和运营大型激励竞赛的全球领导者，致力于解决人类重大挑战。该组织今日宣布举办 XPRIZE 水资源短缺比赛。在 Mohamed bin Zayed Water Initiative 1.5 亿美元的支持下，这场为期 5 年的赛事总奖金为 1.19 亿美元，旨在通过开发可靠、可持续和可负担的海水淡化解决方案，推动清洁水的广泛供应。参赛团队致力于开发先进技术，以从地球海洋中负责任地获取更多的水，对全球数十亿人产生积极影响，并创造一个人人皆可公平获取清洁水、可持续享有丰富清洁水的世界。

水对地球上的生命至关重要。虽然地球上 70％ 的面积被水覆盖，但几乎地球上的每个人都在经历某种形式的缺水；目前，地球上仅有 0.5％ 的水可供 80 亿人使用。受气候变化、农业和工业用途等因素影响，全球淡水供应正在急剧下降，因此世界各地的许多主要城市都将面临 "零日"危机，即预计供水将耗尽的日子。人们会面临更严峻的水配给、环境卫生和个人卫生问题、环境和经济损失以及资源冲突等威胁。

海洋拥有地球上 96％ 以上的水资源，对于世界各国和社区而言，海水淡化作为获取用水的可靠途径，其吸引力日益增强。但是，若要解决日益严重的水资源短缺问题，需要大规模生产清洁水，而现有的海水淡化技术在效率、可负担性和可持续性方面尚存不足。目前，海水淡化厂主要使用化石燃料和可能引发可持续性问题的水处理材料，而取水和盐水排放过程可能对脆弱的海洋生态系统产生不利影响。

XPRIZE 首席执行官 Anousheh Ansari 表示："尽管少数国家正在使用先进的海水淡化解决方案为国民提供清洁用水，但海水淡化领域的创新仍然停滞不前。目前的解决方案过于昂贵，难以实现经济高效的扩展，因此无法让全球大多数人切实受益。世界需要依靠前沿的突破，让海水淡化成为一种更具成本效益和可持续性的解决方案，并推动其在全球范围内广泛采用，从而促进人类繁荣、环境永续。"

Mohamed bin Zayed Water Initiative 主席 Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan 阁下表示："日益严重的水资源短缺对全球安全与繁荣构成严峻威胁，国际社会应当采取果断和协调的行动。XPRIZE 水资源短缺比赛与 Mohamed bin Zayed Water Initiative 的宗旨相符，即提高水资源短缺在全球议程上的重要性，并加速开发和部署应对这一紧迫挑战的变革性解决方案。"

XPRIZE 水资源短缺是同类竞赛中，首个聚焦创新海水淡化系统的大规模比赛。该奖项旨在激励参赛团队开发新的解决方案，这些方案在不断变化的气候条件下，比现有方法更具经济效益、可靠性、环境可持续性和弹性。各团队将重新思考海水淡化系统、方法和材料，为支持全球人口快速增长的中心和其他社区，探索如何实现更安全、可靠、可负担和可持续的水供应。

"预计到 2030 年，全球水需求量将比供应量高出 40%，在这个关键时刻举办这场竞赛可谓正当其时。我们相信，该奖项将开启海水淡化工作的必要变革，助力解决全球水资源短缺问题。"XPRIZE 食物+水资源+废弃物执行副总裁 Lauren Greenlee 表示，"我们深知，突破可能来自任何地方，我们致力于探索系统级创新、灵活标准以及新材料，以期加大各个领域的投入，并评估所有可能的解决方案。"

国家水创新联盟执行董事 Peter S. Fiske 博士表示："随着社区、行业和国家逐步实现供水多样化，增强水系统抵御气候变化的能力，海水淡化将在 21 世纪迎来巨大发展。我乐观地认为，XPRIZE 水资源短缺比赛将通过吸引世界各地的创新者专注于提升海水淡化的能源效率、成本效益和环境效益， 激发这项关键技术的创新，并降低其成本。"

国际海水淡化和再利用协会秘书长 Shannon McCarthy 表示："为应对全球水资源短缺，我们正在努力确保全球淡水来源，在这个过程中，可持续和可负担的海水淡化系统至关重要。我相信，充满活力的 XPRIZE Water Scarcity 将激发海水淡化行业颠覆性的创新，实现应对全球日益严峻的水资源挑战所需的突破，确保人人享有水资源。"

这项多项目竞赛的核心项目是重新思考海水淡化系统。获胜团队将在 1 年内，以最低的成本、低于目标基准的方式，每天从海水中可靠且可持续地生产一百万升饮用水（1,000 立方米/天），以确保全球范围内皆可获取。所生产的水量将足以满足 10,000 人的饮用需求（基于WHO 标准）。新型膜材料项目旨在寻求理想的膜，以降低水生产成本，提高可靠性和可持续性，为延长现有反渗透海水淡化厂的使用寿命奠定基础。

XPRIZE 水资源短缺的冠名赞助商是 Mohamed bin Zayed Water Initiative，该倡议致力于增进人们对水资源短缺的认识，提高其在国际议程上的优先地位，同时加快开发、测试和大规模部署变革性的可持续技术解决方案，以应对这一全球挑战。

如需参加比赛、了解更多信息并参与其中，请登录 xprize.org/water

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com