2024国际智慧显示及系统集成展在深圳启幕

展示最新显示、视听、系统集成和LED技术

深圳2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月29日，2024国际智慧显示及系统集成展（简称"ISLE 2024"）在深圳国际会展中心拉开帷幕。这是亚洲规模最大的智慧屏幕显示、视听、系统集成和LED展会。

深圳是世界著名的显示产业中心，ISLE 2024与中国很多LED大厂较近，可驾车抵达。ISLE汇聚显示和集成系统的完整产业链，通过一站式平台为全球买家带来最新产品、工厂调研和交流机会。

ISLE 2024吸引了超1000家线上线下参展企业，展出面积达8万平方米，展示了AI辅助显示、XR、4K和8K Micro-LED、裸眼3D显示、透明Mini LED、5G AV-over-IP应用、远程会议和流媒体、现场活动、交互显示、数字标牌、数字内容创作和管理。

在为期3天的活动中，众多知名品牌将展示其产品和解决方案，包括利亚德、洲明、艾比森、联建、雷曼、奥拓、京东方、创维、希达、诺瓦星云和MAXHUB。租赁巨头光祥科技联袂多家舞美公司，通过数字创意和沉浸式体验呈现一场视觉盛宴。数百款创新产品将在ISLE 2024首发。

主办方与中国光学光电子行业协会等组织联合举办了数十场论坛和研讨会，涉及虚拟拍摄、XR广播、IOT显示、智慧城市、数据融合、大数据显示应用等领域。

众多顶级企业参展，产业论坛轮番接力，ISLE 2024不仅是一个商务平台，也是行业探索未来、融合发展的全球舞台。

主办方宣布，ISLE 2025将于2025年3月7-9日在深圳国际会展中心举行。

敬请访问www.isle.org.cn，获取ISLE 2024的最新消息、现场直播以及重播。ISLE线上展厅提供可按类别、品牌和发布年份搜索的线上展品，网址为https://www.isle.org.cn/exhibits?lang=en。

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