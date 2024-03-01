生物质助力双碳政策研讨会暨《决胜生物质二十年记》发布会召开

北京2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 龙年伊始，2024年2月29日，百余位全国生物质能行业的专家学者、企业家齐聚北京，在北大博雅国际酒店召开生物质助力双碳政策研讨会暨石元春院士新书《决胜生物质二十年》发布会。会议由全国工商联新能源商会生物质专委会与中国产业发展促进会兼生物质能产业分会联合主办，北京三生环境与发展研究院和宏日新能源、北京中生联咨询有限公司承办，长春中关村创新中心协办。北京大学环境科学与工程学院作为学术支持单位。会议由国际生物质协会副主席、北京三生环境与发展研究院院长洪浩博士主持。杜祥琬院士到会并做了《提高生物质能的战略地位》主题演讲，并代表学界致辞，他充分肯定生物质行业二十年来的发展成果，并对生物质行业在双碳背景下将会发挥的重要作用进行了客观评估，勉励生物质行业再接再厉，为我国双碳目标的实现继续做出不可替代的贡献。两院院士石元春和程序教授是国内最早提出生物质工程的两位专家，也是给予生物质产业最多助力的科学家。石院士今年92岁，老人家视频参会。他首先祝贺会议的成功举办，并感谢生物质行业对《决胜生物质二十年》新书的关注与传播。回顾生物质行业二十年的发展历程，从懵懂少年走向成熟青年，期待行业成为国家实现双碳战略重要的"扛把子"，成为民族脊梁，贡献行业力量。全联新能源商会党委常务副书记、秘书长曾少军博士、中国产业发展促进会副会长兼生物质能产业分会会长郑朝晖，生态环境部固废处理中心总工韦红莲，农业农村部生态总站首席专家王全辉分别致辞，预祝会议圆满成功。北京大学环境科学与工程学院院长刘永教授到会致辞，并表达了北大环院将持续关注生物质行业发展，为行业发展提供系统研究和政策研究支持。国际能源署代表、芬兰供热协会主席等国际专家分别介绍了国际、欧盟、芬兰等过去30年来持续支持生物质产业发展的政策和取得的相应减碳成果，程序教授、周凤起原所长、周建斌院士（俄罗斯自然科学院外籍院士）、李定凯教授、戴瀚程、韩凌、许哲、王乐乐等国家发改委能源研究所、北京大学、中国农业大学、南京林业大学、北京咨询公司、促进会等国内专家发表了研究成果。全联新能源商会生物质专委会企业代表踊跃发言，会议深入探讨了生物质产业发展的现状与潜力，会议还探讨了目前制约生物质产业发展面临的政策制约。形成以下三点共识：

生物质能是全球第一大可再生能源，也是碳减排贡献最大的可再生能源品种。其在国际能源终端市场占比远超我国现状。社会各界对此要消除误解形成共识，为生物质产业发展创造舆论环境。

科学测算出生物质发展潜力，未来生物质能在我国未来能源终端市场占比将最少达到17%以上，对碳减排的贡献将会超过20%。

学习国际先进国家和地区支持生物质产业发展的政策措施，破除制约生物质产业发展的政策、规定，充分发挥生物质对减污降碳的突出作用，为生物质助力双碳目标的实现创造良好的政策环境。



石院士新书揭牌仪式

应对气候变化，减少净碳排放是当代人的共同使命。净碳排放主要来自地下化石能源的开采和使用，采用可再生能源取代化石能源实现碳中和是全球共识。生物质能是全球除了煤油气以外第四大能源，也是可再生能源市场占比最高的可再生能源，2022年全球能源终端市场占比生物质超过10%。在可再生能源市场中生物质能占比超过50%，是风能、太阳能、地热能、水能、潮汐能的总和。欧盟生物质能在可再生能源占比更是超过63%，并且成为可再生能源中碳减排贡献最大的可再生能源品种。我国目前是碳排放第一大国，也是化石能源消费第一大国，能源转型势在必行，由化石能源转为可再生能源是我国实现双碳目标的主要途径。生物质能在我国发展已历二十年，虽然能源市场占比仅为1%，与世界平均水平相差10倍，但已从早期的小、散、乱逐渐走向规模化、标准化、市场化，行业发展正处在成长的爆发期。

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