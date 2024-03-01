立邦与德国莱茵TÜV签署合作协议
共同推动涂料在光伏领域的应用与发展
上海2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月29日，立邦涂料（中国）有限公司（简称"立邦"）与德国莱茵TÜV大中华区（以下简称"德国莱茵TÜV"）签署合作协议。双方将就涂料在光伏复合材料边框中的应用、光伏组件测试与国际认证服务等方面开展深入合作。
立邦中国的母公司立时集团技术副总裁崔瑞昌先生（右3）、立时集团先进涂料事业部销售总监陈兴旺先生（右2）、德国莱茵TÜV全球电力电子产品服务副总裁兼大中华区太阳能与商业产品服务总经理李卫春先生（左2）、德国莱茵TÜV亚太区太阳能与商业产品服务副总裁Vilmos Sztaroveczki先生（左3）等双方代表出席了此次仪式
近年来，在"双碳"战略的驱动下，节能降碳成为各行业关注的焦点。在光伏领域，高性能玻璃纤维增强复合材料由于其高强度和轻量化的特性，颇受市场青睐。然而，这些材料的涂装面临着表面状态复杂、粗糙度高、纤维漏出等问题，同时还要应对户外使用时的耐候性要求。立邦针对纤维增强复合材料的涂装痛点，开发了创新型高性能、低碳环保的纤邦彩®复合材料涂装解决方案，并携手德国莱茵TÜV等合作伙伴，拓展技术合作与交流，共同探索光伏行业更优秀的新材料和解决方案。
德国莱茵TÜV作为全球光伏测试认证领域的技术领导者之一，凭借其严谨高质量的测试认证服务，为立邦提供严谨的产品质量认证和安全性能检测。此次签约标志着双方将在多领域加强协作，建立深度的合作关系，共同推动绿色能源新进程。
秉承"用科技构建最赋价值的生态平台，成为涂装整体解决方案的引领者"的企业愿景，立邦始终坚持汇集全球资源，以创新驱动发展，在推动绿色生态链、赋能行业绿色低碳发展等方面不断加大投入。未来，立邦将继续践行绿色发展理念，携手行业伙伴共同推动技术创新，合力谱写高质量发展的绿色新篇章。
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