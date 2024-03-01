立邦与德国莱茵TÜV签署合作协议

共同推动涂料在光伏领域的应用与发展

上海2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月29日，立邦涂料（中国）有限公司（简称"立邦"）与德国莱茵TÜV大中华区（以下简称"德国莱茵TÜV"）签署合作协议。双方将就涂料在光伏复合材料边框中的应用、光伏组件测试与国际认证服务等方面开展深入合作。

近年来，在"双碳"战略的驱动下，节能降碳成为各行业关注的焦点。在光伏领域，高性能玻璃纤维增强复合材料由于其高强度和轻量化的特性，颇受市场青睐。然而，这些材料的涂装面临着表面状态复杂、粗糙度高、纤维漏出等问题，同时还要应对户外使用时的耐候性要求。立邦针对纤维增强复合材料的涂装痛点，开发了创新型高性能、低碳环保的纤邦彩®复合材料涂装解决方案，并携手德国莱茵TÜV等合作伙伴，拓展技术合作与交流，共同探索光伏行业更优秀的新材料和解决方案。

德国莱茵TÜV作为全球光伏测试认证领域的技术领导者之一，凭借其严谨高质量的测试认证服务，为立邦提供严谨的产品质量认证和安全性能检测。此次签约标志着双方将在多领域加强协作，建立深度的合作关系，共同推动绿色能源新进程。

秉承"用科技构建最赋价值的生态平台，成为涂装整体解决方案的引领者"的企业愿景，立邦始终坚持汇集全球资源，以创新驱动发展，在推动绿色生态链、赋能行业绿色低碳发展等方面不断加大投入。未来，立邦将继续践行绿色发展理念，携手行业伙伴共同推动技术创新，合力谱写高质量发展的绿色新篇章。

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