MAG 欢迎主要承包商竞标承建 KETURAH RESERVE

该项目的工程造价为 18 亿阿联酋迪拉姆

阿联酋迪拜2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为阿联酋领先的房地产开发商之一，MAG 已邀请承包商竞标位于 Meydan 的豪华住宅开发项目 Keturah Reserve 的建筑合同，旨在通过空间设计实现变革性生活。该项目的工程造价将达到 18 亿阿联酋迪拉姆。



Keturah Reserve

Keturah Reserve 将包括 93 栋联排别墅、90 座独栋别墅，以及分布于六栋公寓楼中的 533 个单元。该项目是中东第一个通过 Bio Living 让居民沉浸在大自然中的住宅开发项目，希望能改善住户的身体、心理和情感健康。

MAG Lifestyle Development 行政总裁 Talal Moafaq Al Gaddah 在评论中表示：”Keturah Reserve 将是一个体现最高标准奢华体验以及地区内的首个 Bio Living 项目，而我们期待在该项目中委任一家主承包商。该项目已经吸引了大量购房者，其追求将奢华和幸福与无可比拟的设施相结合，创造出丰富多彩的生活体验。”

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