爱立信消费者实验室报告：家庭正在朝5G固定无线接入转移

每10个拥有5G固定无线接入（FWA）的家庭中，就有7个选择用它来完全替代之前使用的连接

5G FWA的网络满意度与光纤相当。使用FWA的家庭表示，其在灵活性、定制化和易于安装方面优于有线解决方案

消费者实验室5G FWA报告为运营商提供了基于价值、性能和定制化的定位策略，帮助他们把握5G FWA增长机遇

北京2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，爱立信发布最新一期《爱立信消费者实验室报告》，揭示了消费者对与5G固定无线接入（FWA）看法的调查结果。

爱立信消费者实验室（ConsumerLab）的这项研究在全球尚属首次，覆盖了19个国家，代表了12亿人居住区域的3.7亿个家庭。调查结果从多个角度全方位解析了消费者不断变化的选择和对FWA作为一种连接选项的看法。

报告为运营商提供了把握5G FWA增长机遇所需的工具并提出了基于价值、性能和定制化的定位策略，以帮助运营商把握不同的家庭细分市场并有效推动 FWA的采用。

其中一项重要发现指出，与其他类型的连接相比，终端客户正在向FWA转移。每10个拥有5G FWA的家庭中就有7个选择用它来完全替代以前使用的连接。报告强调便捷性是FWA的主要优势之一，受访家庭表示FWA在灵活性、定制化和易安装方面优于有线解决方案。

研究还显示，在服务体验（交付时间、合约条件、设备质量和成本水平）方面，家庭对5G FWA的满意度高于光纤；而在网络性能（速度、室内覆盖范围、安全性和容量）方面，5G FWA的满意度与光纤相当。

除了从家庭角度洞悉4G和5G FWA的现状之外，报告还揭示了选择FWA的偏好以及阻碍家庭选择这种连接方式的障碍，同时也发布了网络运营商的满意度并根据调查参与者的意见列出了潜在的增长机会。

报告划分出六个不同的家庭细分市场，各个细分市场对FWA的兴趣和需求程度不同。这六个细分市场分别是价格推动者、捆绑服务寻求者、容量升级者、连接升级者、便捷寻求者和移动拥护者，为运营商针对不同消费者偏好提供了有价值的洞察。

消费者实验室负责人Jasmeet Singh Sethi表示："鉴于每两个家庭中就有一个表示对5G FWA感兴趣，报告探讨了FWA市场的高增长潜力。报告还显示即使在美国以外的地区，选择5G FWA的家庭也会放弃以前的家庭宽带连接。"

爱立信网络部门固定无线接入负责人John Yazlle表示："在采用率方面，固定无线接入是目前仅次于移动宽带的最大5G用例。预计到2029年底，全球连接数量将增长近三倍至3.3亿，每年为运营商带来750亿美元的收入。研究结果验证了家庭对高速宽带和便捷性的偏好，这正在推动5G FWA的采用。目前全球有超过10亿家庭和企业未获得良好的连接服务，伴随着5G技术和网络的落地，现在正是把握这一巨大机遇的好时机。"

下载爱立信消费者实验室报告：把握5G FWA机遇 – 家庭视角

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com