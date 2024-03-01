重庆尼依格罗酒店携CELL PREMIUM推出「晶耀奢恒」主题联名下午茶

重庆2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 重庆尼依格罗酒店于2024年3月1日至5月31日期间携手瑞士高奢护肤品牌希博密CELL PREMIUM于酒店大堂吧悦廊推出「晶耀奢恒」主题联名下午茶。以奢华精美的甜点探索瑞士格调，唤醒感官愉悦。重庆尼依格罗酒店作为城中天际酒店，凭借优越的地理位置、天际景观及现代时尚的设计风格赢得各界商务领袖、时尚达人及权威媒体的多方赞誉。并通过多次与各时尚品牌跨界合作，成为引领潮流的标杆酒店。



重庆尼依格罗酒店悦廊

「尼依格罗」命名灵感源自足迹遍及全球的13世纪传奇探险家及商人 Niccolo Polo（马哥孛罗之父），将其大胆无畏、心无旁骛的精神于尼依格罗品牌中完美诠释。重庆尼依格罗酒店亦融合了世界知名设计师和艺术家的作品，将传统与现代艺术品精致结合，于拥有摩登雅致设计风格的悦廊，坐拥居高临下的壮丽美景，为宾客提供了一个体验时尚下午茶的美妙环境，更是一个与朋友享受购物之乐后，小憩片刻的完美场所。

本次联名下午茶的灵感源于希博密黑金色调，邂逅非凡经典，奢享深邃神秘与尊贵辉煌，缔造优雅至美，感韵瑞士顶级滋养。重庆尼依格罗酒店甜品厨师长Johnny Xu以希博密的超级苹果精髓为灵感，融入希博密品牌经典标识，设计出极富创意且摩登时尚的下午茶。甜品包括融入黑白金主色系的黑巧芒果方块、汲取新鲜水果勾勒清甜之气的青苹果维多利亚蛋糕、以阿甘干细胞原料摩洛哥坚果为灵感的柠檬营养坚果、清爽口味的香草椰子泡芙，以及平衡口感的咸点青柠澳带佐青苹果啫喱、墨鱼汁华夫饼佐鳕鱼慕斯等等。在300米高空之上的城市之巅，约上知己挚爱一同品尝下午茶，安坐于此，聆听曼妙音乐，时尚甜点及经典香醇的调制咖啡相配，欣赏窗外壮丽江景，悦廊俨然成了山城时尚达人们的潮流聚集地。

希博密「晶耀奢恒」主题下午茶售价为两款，人民币388*元含两杯自选咖啡或茶；人民币488*元含两杯普罗赛克起泡酒或特调饮品。购买此联名下午茶可到重庆IFS国金中心L215 IB尚美序享受到店免费手部护理一次（提前24小时,每日限量预约）。活动期间于酒店62楼的悦廊每日中午12点至晚上6点。

*以上价格需加收10%服务费及在上述价格与服务费总额上计征的政府税及增值税。

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