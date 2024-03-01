亨通精彩亮相2024年MWC展会

苏州2024年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年2月26日-2月29日，亨通以"光联未来 Enlightening the Green Future"为主题精彩亮相西班牙巴塞罗那2024年MWC现场，亨通围绕5G&F5G技术、ODN、通信基站电源等领域，展示亨通最新技术和产品解决方案。

光模块解决方案

亨通致力于高端光模块的设计与制造。面向5G前传、F5G全光网、数据中心互联三大应用场景，成功推出数据中心与超算应用的400G QSFP-DD、800G QSFP-DD/OSFP光模块，F5G应用的XGPON、XGSPON、25GPON、NGPON2光模块以及5G前传应用的10G、25G CWDM彩光与DWDM可调光模块，助力客户打造超宽、智能、开放的光互联网络，展现了亨通客户为先的持续创新技术实力。

通信基站电源

亨通研发生产的48V100Ah智能锂电产品，主要应用于运营商通信基站，作为备电保障通信设备的稳定运行。该产品自带DC/DC模块，可与不同品牌、不同容量、不同电池类型混合使用。多通信接口选择，通过可视化监控平台，可实现远程监控，节约运维成本。

Swift ODN预连接解决方案

亨通针对海外FTTH市场未来光纤入户数字化发展建设需求，推出"Swift ODN预连接解决方案"。该方案采用预连接、不等比分光、全密封箱盒、智能管理等关键技术，实现 FTTH 全程预连接建网，解决接入网施工过程中 ODN 建设效率低、人员投入成本高的问题。

5G天线

亨通双极化室分天线系列、基站天线系列，可满足国内外运营商4G&5G网络建设广覆盖及扩容的需求。

5G接口

亨通HQ型、HX10型小型接口以及L32、MQ4、MQ5等多通道集束接口。为4G/5G融合天线提供互调更优、防水性能更全的集束组件产品。

5G漏缆

针对隧道场景的5G部署，推出提升信号覆盖强度的5G辐射型漏缆和高性能HPC漏缆连接器，目前已应用于全国各大城市的地铁建设。

移动网络接入覆盖场景解决方案

亨通推出十大移动网络接入覆盖场景解决方案。中高价值高容量区域可采用扩展型皮基站方案进行覆盖，提供4*NR 2T2R+1*LTE的小区容量覆盖。

亨通坚持客户至上、技术创新为导向的理念，不断帮助客户构建超宽、智能、开放的光互联网络。

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