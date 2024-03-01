赴中旅遊期限第一天 台灣旅客盼兩岸多來往

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者呂佳蓉北京1日電）赴中國大陸旅遊團今天是限期開放第1天。赴北京的台灣團客說，想親自前來北京旅遊觀光，會把握開放的時間多去各地走走，也希望陸客團也到台灣旅遊；當地導遊說，也願意去到台灣觀光。 交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國的旅行團，不過3月到5月已成團的旅遊團仍可出團，6月起禁止出團。今天是赴中國大陸旅遊期限開第1天，北京也出現了台灣團客。 北京地接社人員（當地導遊）李小姐表示，今天期待接到台灣團客，也覺得台灣人的素質較高，待人和氣。對於6月1日團客又不能來感到遺憾與錯愕。 記者進一步詢問，是否會希望雙邊都能夠讓旅客往來，她說，「我們也願意去（到台灣）」。 李小姐說，這次的旅行會到天安門廣場、故宮、前門吃有名的全聚德烤鴨。 旅客董先生則說，這是他第一次來到中國大陸，感覺到很興奮，也很期待去看電視上會看到的古蹟，想要去故宮並品嚐這裡的小吃。之後這3個月，會把握開放的時間，看能不能前往張家界、九寨溝、上海等地。 旅客劉小姐表示，這是她第一次來到中國大陸，也是今天才知道是疫情後第一天開放的赴中國大陸旅遊的台灣團，她覺得自己滿幸運有趕上這個時間。 她說，在電視上與歷史課本上會看到長城、紫禁城等著名景點，覺得要親自來一次，之後也會規劃跟團去上海旅遊。 記者詢問，會不會希望陸客團也到台灣旅遊？她表示，這是能促進觀光的事，「自己的話是覺得可以。」 2020年COVID-19疫情爆發後，兩岸人員往來受限制。疫情開放後，兩岸觀光仍寸步難行。 陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。去年底前宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不過這一政策又再春節前出現變化，僅開放3月至5月已報名出團者。 交通部長王國材此前表示，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，等待中國大陸也釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。 陸委會此前針對此事指出，自去年8月以來，台灣已一再呼籲陸方盡早回應提議，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，令人高度遺憾的是，陸方不僅毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，惡化兩岸交流的氛圍。致使台灣原本的良善提議無法推動。 中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮在2月28日的例行記者會上說，這充分證明民進黨當局從一開始就沒想要解決問題，「只不過是做做樣子罷了」。（編輯：陳鎧妤）1130301