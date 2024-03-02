美国政府内部监管报告:美国驻新加坡大使涉行为不当 损害美国在新加坡利益

美国政府一份内部监管报告显示，驻新加坡大使乔纳森·卡普兰（Jonathan Kaplan）行为不当，不仅曾恐吓员工、浪费公帑，也未能很好地促进美国的利益。 美国国务院监察长办公室周五发布的报告指出，卡普兰与新加坡一些部会关系不佳，而且经常在问题上毫无准备。“大使没有建立诚信、策略规划、合作或沟通的习惯。”这损害了美国与这个具有重要战略意义的亚太城市国家的关系取得进展。 监察办敦促国务院评估他的领导和管理能力，并在适当的情况下“采取纠正行动”。 此外，在定期审查过程中受访的美国驻新加坡大使馆人员谈到卡普兰时透露害怕受到大使的报复，有的人员甚至直接受到威胁。 该报告又指卡普兰没有按时提交约4万8000美元的旅行费用或完整文档；卡普兰也没有遵守国务院的许多旅行政策，包括没有使用与美国政府签订合约的旅行社，没有遵守要求搭乘美国籍的航空公司。 卡普兰则是在报告中表明虽然就职之初经历了艰难的过渡，但在他的领导下团队士气有所提升，且有信心赢得了工作人员的信任。 白宫周五表示正在认真看待这一份内部监管机构的报告。白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）向记者表示：“总统总是希望他派驻海外的代表，以尊严和尊重的方式管理人员；他对国务院严肃对待此事感到放心。” 卡普兰在一份声明中表示，他将迅速解决报告中所发现的问题和建议，并负起全部责任。 美国历任总统长期将大使职务分配给没有外交经验的竞选捐助者和政治盟友，彭博社报道称这些调查结果将引起人们对这样的做法进行新的审视。 卡普兰是一位企业家，先前从未担任过政府任何职务。他在上任驻新加坡大使前的10年间，陆续向民主党竞选活动捐赠了超过10万美元。 在担任大使期间，卡普兰因其休闲风格而受到关注，其中包括即使在正式场合也穿着 T 恤、西装外套和牛仔裤， 例如在新加坡的停机坪上迎接国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin），以及与新加坡总理和副总理等外国领导人会面。 （此文参考了路透社的报道。）