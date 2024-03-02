全球软实力峰会: 中国软实力上升 国家品牌贬值 全球好感度降低

在本周举行的全球软实力峰会期间公布的关于2024年各国品牌认知的报告显示，中国的软实力快速上升，超越德国，升至第三位，仅次于美国和英国，但是中国国家品牌价值下降14%，全球好感度在193个国家中排名122。 此次峰会的组织者“英国品牌金融咨询公司”（Brand Finance）发布的报告称，“软实力”是一个国家通过吸引或说服（而非强制）影响国际舞台上各种行为体（国家、企业、社区、公众等）的偏好和行为的能力。 该公司称，全球软实力指数是一个全面的评估工具，它根据超过17万个来自100多个国家的个人的调查，评估了193个国家品牌的认知。该指数通过评估熟悉度、影响力、声誉以及在治理和文化等八个关键领域的表现来衡量一个国家的软实力。 中国国家品牌价值下降 中国的国家品牌价值今年下降了14%，相比之下，美国上升了1%，阿拉伯联合酋长上升10.9%。 “因为房地产危机和市场信心减弱带来的日益严重的不利因素，这些事态发展，加上工业生产、商业投资和出口放缓，结果中国经济增长乏力，导致中国国家品牌价值今年下降 14%，”报告分析称。 英国和欧盟的商界于去年均发表对中国投资放缓的信号。《金融时报》去年11月揭露，代表欧盟商业游说团体的欧洲商业协会（Business Europe）称，中国修订后的反间谍法和数据法有可能使外国公司难以投资，从而刺激中国与欧洲脱钩。 此外，中国英国商会（British Chamber of Commerce in China）于去年年底公布的一项调查结果显示，由于经济的不确定性和地缘政治紧张，在中国运营的英国企业在2023年的投资决策明显放缓。 根据中国英国商会的报告，在10月至11月间接受调查的约300家企业中，55%的企业表示计划在未来一年减少或维持在华投资水平，与2018年创纪录的悲观情绪相比，仅略有改善，与2018年该调查开始以来的前几年相比，中国仍是一个令人严重担忧的领域。 在去年11月接受美国之音采访时，前汇丰银行环球市场大中华地区分析师林浩波说：“近几个月，我们看到越来越多中国政府利用反间谍法查抄外国公司的例子。这显示的不仅是西方和中国脱钩，而且是中国在与西方以某种方式脱钩。” 中国战略风险研究所的高级政策主任萨姆·古德曼（Sam Goodman）分析称中国品牌价值下降是因为中国政府对外国人和外资持续敌视的态度。古德曼在接受美国之音采访时表示：“鉴于外国投资者持续退出中国金融市场，中国持续对台湾发出的好战言论，以及普遍认为中华人民共和国对外国人越来越敌视，我很难相信中华人民共和国能在全球软实力排名中位居第三。”