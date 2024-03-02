女遊客曝光中國銀行兌換假美元 曾有人因此被抓（視頻） 【新唐人北京時間2024年03月02日訊】日前，一名中國女遊客發布視頻氣憤地說，出國前在中國銀行兌換了美元，在美國消費時才知是假幣。此前，4名中國遊客在國內銀行兌換美元到迪拜度假，因發現有大量假幣而被抓。 視頻中，一名中國女遊客手持兩張面值100美元的紙幣，兩張紙幣皆為2009年版本以前出版的百元美鈔。其中一張假美元是從中國銀行兌換的，假幣上有多處假鈔痕跡。 女遊客說：「今天出去花錢的時候，特別特別的丟人，人家告訴我這張是假幣，為啥是假幣？看到沒有，這個錢的這地方是劃了一個，如果是真的呢，它這個錢上面的顏色會沒有的。」 該女遊客說，她當時就對美國的服務員說：「這不能吧，因為我是在中國銀行換的錢。」 服務員告訴她，一般情況下，她們是不會用（驗鈔）筆來劃的，只會摸紙幣的右下角「100」字樣的位置，真美元會有一點點小的凸起，但她這張假幣凸起來的特別多。 這名中國女遊客在視頻中氣憤地說，「這件事情我覺得很生氣，因為畢竟我是相信中國銀行的。作為銀行的負責人是不是應該幫我們看一下這個錢的真偽，不要說我出來旅遊了，到了另外一個國家，拿著人家的假幣去花，我覺得這會丟國人的臉。」 目前，這段視頻還在網上流傳，但記者無法核實這位女士披露的消息是否屬實。 4名中國遊客因假美元在迪拜被抓 早在2016年，就發生過4名中國遊客在國內銀行兌換美元後，在境外消費時被發現是假鈔的事件，4名中國遊客因此被當地警方抓捕。 《北京青年報》報導，2016年12月28日，4名從湖北武漢出發到迪拜旅遊的中國遊客，在機場免稅店用美元付賬後，店員發現他們使用的美元都是假鈔因此報警，4人被警方帶走調查。 警方檢查發現，4人持有的百元面額的美金中有28張假鈔。4人都覺得很奇怪，因為這些美元是出發前在中國國內銀行兌換的，他們不知道為什麼其中會有假鈔。 4名中國遊客在拘留所被關了27小時，護照被扣留。獲得保釋後，他們原本以為事情就此了結，可以回國了。沒想到，當地警方以假鈔數量過大為由，將4人立案調查，扣留在迪拜。 4人當中的楊宇（化名）說：「回想整件事情經過，我們的美金只有在國內的銀行進行兌換。在迪拜玩的這五天，當然錢包也有放過車上和酒店，因為都是和父母出來玩，沒有外人。除了我們自己人也就只有司機和導遊。大家也沒有在任何地點換過美金，又不敢懷疑國內銀行給的是假的。」 楊宇表示，他們無法提供證據證明假鈔的來源，「我們唯一能證明的是我們無意攜帶並使用假鈔」。 中共駐迪拜領事館的工作人員說，如果檢察官認為他們不是有意使用假鈔，這個案子會比較好辦。「麻煩就麻煩在這裡，這個證據採集比較困難，需要（中國國內）銀行證明他們真的有假幣流出」。但這很難。 4名中國遊客因捲入假美元案，情緒崩潰。楊宇表示，他們滯留迪拜已經花了上萬元，打官司可能需要花費10萬元左右，時間至少要半年，工作肯定保不住了。 據迪拜當地律師事務所工作人員趙先生表示，如果認定4名中國遊客有罪，可能要面臨3個月到一年的有期徒刑，並被驅逐出境。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：夏荷）