台北旅展春季展開幕湧人潮 越南、泰國2萬有找 【新唐人北京時間2024年03月02日訊】出國旅遊熱度不退，2023年台灣出國人次突破千萬人次。台北國際春季旅展登場，今天首日就迎來人潮。民眾做好下一次出國準備，進到展內找優惠。 台北國際春季旅展年後登場，一開展就是人潮滿滿。百家廠商設置五大主題，除了有國旅、美食伴手禮、留遊學等多個展區，最受矚目也最大宗的，仍是出國旅遊。 民眾：「去瑞士是要去爬山。」 民眾：「英國想要去看它的歷史文化。」 民眾：「（歐洲旅費）都比疫情前大概貴了一倍，對所以要稍微，來逛一逛，看有什麼優惠。」 民眾：「去名古屋。（日本）近嘛，然後又現在退休，自由行的話方便。」 根據觀光署統計，台灣人2023年出國累計將近1180萬人次，其中日本多達422萬人次，其次是中國和韓國。不過旅行社也指出，日本出遊費用對比疫情前，已經成長兩到三成。與此同時，還有另外兩個國家，也深受台灣民眾歡迎。 旅行社行銷部品牌公關副理 林玉瓏：「越南峴港還有富國島，其實人氣都滿高，那因為它們團費本來就不算太貴，大概2萬出頭，甚至我們在旅展有推出優惠是2萬有找。泰國的部分其實也是人氣一直滿高的一個旅遊國家，那泰國的話其實它的團費也不貴，就是大概1萬多、2萬出頭也都可以前往。」 而台灣國旅對比疫情時高峰期，些微衰退，品保協會指出，目前房價偏高、離島團費破萬，並預估2025到2026年，國旅才會逐漸恢復到疫情前旅遊狀態。 新唐人亞太電視林鈺唐、曾馨旻台灣台北報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/02/a103858174.html