廣東朝陽科技實控人 49歲董事長沈慶凱猝死 【新唐人北京時間2024年03月02日訊】近日，大陸A股上市公司、廣東朝陽電子科技股份有限公司（朝陽科技）董事長沈慶凱因「突發疾病」去世，終年49歲。 2月29日下午，朝陽科技發布訃告，公司董事會於2月29日接到公司實際控制人之一、董事長、總經理沈慶凱家屬通知，沈慶凱因突發疾病醫治無效，於2月28日去世。 訃告稱，沈慶凱與其配偶、公司董事郭麗勤共同為公司實際控制人。沈去世後，公司現任董事人數由7人減少至6人，不會導致公司董事會成員低於法定最低人數。 根據2023年發布的簡歷，沈慶凱出生於1974年9月，北京大學光華管理學院EMBA在讀。曾任東莞市朝陽實業執行董事兼總經理、香港富克斯董事、東莞博匯電子董事長兼總經理、朝陽聚聲泰（信豐）科技監事等職。 2月23日，東莞市福建商會常務副會長、松山湖辦事處（分會）輪值會長王朝陽組織商會會員走訪朝陽科技。當天，沈慶凱接待了商會成員一行。 朝陽科技總部位於廣東省東莞市，是一家專業從事電聲產品研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要是耳機和電聲產品配件等。 近幾個月來，中國大陸有不少青壯年人士病亡。 今年1月6日，A股上市公司福建福昕軟件開發股份有限公司發布公告，公司獨立董事葉東毅近日因病去世，終年60歲。其生前是福州大學計算機與大數據學院教授，福建省信息產業專家委員會委員，福建省計算機學會副理事長等。 2月7日，江蘇南通海安市公安局城東派出所公安李海祥回到辦公室後，因突發疾病於8日凌晨2點死亡，終年41歲。醫院診斷為突發心源性猝死。 2月5日，中國知名策展人宋振熙在馬來西亞旅行期間，因心臟驟停去世，終年39歲。 1月31日， 34歲的天理（上海）資產管理有限公司創建人曹欣去世。陸媒報導，他因個人心理健康原因去世。但有網傳消息說，曹欣是跳樓死亡。 1月27日，中央財經大學金融學院教授、應用金融系主任韓復齡因突發疾病在湖南去世，終年59歲。 1月20日，復旦大學社會發展與公共政策學院心理學系教授陳曉雲，因病醫治無效在上海去世，終年59歲。 1月22日，天津大學理學院物理系原系主任、天津大學英才教授米文博，因病醫治無效在天津去世，終年45歲。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/02/a103858199.html