首家ANTA SNEAKERVERSE 安踏作品集即将入驻北京三里屯太古里

北京2024年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月2日，在北京三里屯南区，一块全新围挡悄然吸引了众人的目光，其以简约而鲜明的黑白设计，勾勒出球星凯里•欧文（Kyrie Irving）与青年演员王一博的剪影。这是ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集（简称：ATSV）的首次正式亮相。作为安踏品牌的首家球鞋集合店，ATSV将以创新驱动品牌突破，打造全新零售业态，升级消费体验。



ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集于北京三里屯南区竖立围挡

步履不止，革新零售模式与体验

作为安踏首家专注于球鞋的集成式零售空间，ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集是品牌汇聚其卓越产品和资源，匠心打造的全新零售业态，以覆盖更广泛的年轻客群。通过链接年轻人的各个运动生活场景，ATSV为消费者提供了更精准和个性化的购物体验与消费场景。ATSV的启幕，是安踏品牌持续深耕年轻市场，致力于引领球鞋文化的重要举措。

未来，ANTA SNEAKERVERSE 安踏作品集将以白标、黑标作为区分，通过差异化策略来进行市场细分。白标将以其少而精的门店数量，打造更具差异化的零售空间，同时将发展其专属商品。而黑标则是门店分布更广，具有更高的普及度。



ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集白标首店效果图

此次入驻三里屯的ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集为全国首家白标店，品牌也在此时尚地标竖立围挡，以简约、高质感的全新视觉形象吸引更多年轻消费者。同时，ATSV专属LOGO也迎来首次曝光。LOGO以鞋带为灵感，通过英文字母SV 的动态延伸和利落叠转，体现品牌的精神内核——坚持不懈地前行，行进中不断完善、校准方向，直至抵达理想的灵感之地。

作为ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集的主理人，周世杰同时也是安踏北京商品部总经理。对于ATSV，周世杰希望能通过打造一个属于球鞋和球鞋爱好者之间的互动空间，为年轻消费者提供更个性化及卓越的服务和产品体验，致力于使其成为年轻人追求审美、品质与生活方式的重要一环，进而让消费者对安踏品牌形象有全新的认知，赋予品牌更多的活力。



ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集主理人周世杰介绍ATSV

灵感前行，携手UCCA Lab打造数字艺术短片

ATSV盛大开幕前夕，ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集携手UCCA Lab和艺术家组合AAG，联合推出数字艺术短片 《抵达之外》，带领观众进入ATSV的数字宇宙，开启一场全新灵感创造之旅。短片以ANTA SNEAKERVERSE鞋带造型LOGO作为主要视觉焦点，邀请观众跟随ATSV的运动轨迹，穿梭于一组组超越时间和空间的序列宇宙场景，进入连续运动和灵感探索的数字宇宙旅程，以追寻对于自我和世界的不断探索与灵感发现。



ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集携手UCCA Lab打造数字艺术短片《抵达之外》

而短片最后所呈现的"步履不止，灵感前行"，不仅是对短片观众的激励，以期追寻永不停止的脚步，寻觅探索之旅中所迸发的伟大灵感，更是对安踏品牌精神KEEP MOVING永不止步的全新诠释，也由此致敬ATSV致力于锐意创新的理念。

3月23日，ANTA SNEAKERVERSE安踏作品集白标首店将于北京三里屯太古里盛大开业，和ANTA SNEAKERVERSE一起，与灵感同行，寻找属于自己的前行力量，激发出无限的潜能与创造力，抵达你 "想" 之地。

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