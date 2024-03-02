南非与非洲广东商会携手合作，加强投资和贸易关系

广州2024年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 南非国家品牌机构南非品牌（Brand South Africa）于2月29日与非洲广东商会（AGBA）成功举办了一次战略性圆桌讨论，旨在加强南非与中国两个经济强国，尤其是中国广东省之间更为紧密的商业关系。这次讨论在广东省会广州市举行，标志着南非把自己的下一步蓝图全面介绍给广东省内具有影响力的经济网络，为两个经济中心之间的协作奠定了基础，共创共荣，美美与共。

AGBA 经由中国国际贸易促进委员会广东省委员会和南非驻广州领事馆的倡议而创立 。其主要目标是促进广东增加对非洲的投资，特别是在可再生能源、全球商务服务、农业和制造业等领域。AGBA 已在促进中非经济和文化交流方面取得了重要进展，并在协助企业在两大洲开展投资项目方面发挥了重要作用。作为非洲大陆上最先进和最专业的经济体之一，南非是非洲 与广东这样的经济强省的重要纽带 。

南非品牌与 AGBA 以及南非金融咨询公司 AFG Advisory Group 合作举行的讨论旨在延续南非吸引投资的成功经验，同时为潜在投资者提供有关南非市场的独家见解和战略要点。圆桌会议由南非驻上海总领事馆总领事 Phuti Tsipa 女士发表开场白， AGBA 副主席 Tracy Huo 女士发表致辞。 同时，讨论还成为建立 2024 年南非投资大会（SAIC ）的平台，这将进一步推动南非就新的投资协同作用进行讨论和促进。

总领事 Phuti Tsipa 女士对这一创举表示乐观： " 这是南非与中国经济关系史上的里程碑，我们期待着未来与广东省扩大业务和外交往来 。 "AGBA 副主席 Tracy Huo 女士也分享了当地商界的积极态度， 她说： " 南非在广东与非洲大陆的经济协作，甚至是世界经济体系中都起着至关重要的作用。我们很高兴能够看到两个极其强大的经济体之间达到这种新的合作高度 。"

在 Ramaphosa 总统的南非投资大会推动下，南非继续将重点放在投资承诺和政策考虑上，特别强调在可再生能源、全球商务服务、农业和本地制造等关键增长领域探索投资机会。在这些领域方面， 或许没有比中国更重要的合作伙伴了。正如南非品牌中国区负责人 Tshepiso Malele 所说：" 南非固有的巨大经济潜力，从其可持续能源资源到矿产，再到其创新和专业的劳动力，都是未经开发的。从南非品牌的角度来看，我们希望克服信息壁垒，建立国际网络，实现共同繁荣和合作共赢 。"

在中国与非洲贸易的趋势和机会方面， Standard Bank Group 非洲中国合作伙伴部经理 Jane He 女士强调： "中国与非洲经济和贸易交流的不断发展，加上中国经济的增长和非洲丰富的资源、日益增长的工业化和人口，为继续的贸易和投资创造了有利环境。借助 Standard Bank 的专业知识和通过其与工商银行的合作伙伴关系，我们在支持和促进这条重要贸易走廊的增长方面具有独特地位。 "

讨论还围绕着非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）所提供的更广泛机遇展开。 AfCFTA 覆盖了非洲大部分国家，其任务是消除跨境货物和服务关税，为整个非洲大陆的经济增长和发展挖掘 了巨大潜力。随着全球贸易格局的演变，南非在 AfCFTA 中的关键位置为中国企业建立繁荣提供了丰富机会。

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