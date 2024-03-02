非洲对迷信阿胶、疯狂屠驴的中国人说不

中国近年来对以驴皮为原料的“养生圣品”阿胶的追捧导致非洲大量驴子被屠杀，驴皮通过各种合法或者非法渠道被运到中国，致其数量急剧减少。由55个非洲国家组成的非洲联盟（下称非盟）日前通过一项禁止驴皮贸易的禁令，希望以此来对该贸易加以限制并恢复驴的数量。 位于南非的智库“南非国际事务研究所”(South African Institute of International Affairs)去年发表报告说，中国对于阿胶的需求大量上升，导致非洲驴子短缺，甚至出现非法走私、不人道的驴贸易。 报告说，驴子在非洲是用于运输目的的主要劳动力，尤其是在非洲的贫困农村地区。对于妇女和儿童来说，驴的存在尤其重要，因为挑水种田等家务劳动经常由妇女承担，而驴作为驮兽可以帮助她们减轻这方面的负担。 然而，驴的繁殖极其缓慢，母驴妊娠期长达一年，在家畜中最长，且一生中最多妊娠10次。 “驴子庇护所”(The Donkey Sanctuary)是一家总部位于英国的动物保护和慈善机构，致力于全世界范围内的驴保护工作。根据该组织的最新调查报告，全世界每年至少有590万头驴被屠宰。屠宰方法通常不受监管，不人道且不卫生，大量驴子在运往屠宰场的途中死亡。 该组织对外宣传负责人伊恩·考西(Ian Cawsey)对诉美国之音表示，目前以每年高达590万张驴皮用来制作阿胶是不可持续的，必须考虑替代品。 他说：“这意味着驴的数量最终无法满足行业的需求。中国自己的毛驴数量急剧下降，所以不得不依靠进口。因此，在某种程度上，必须考虑使用替代品，而这也是有先例可循的。例如，冬虫夏草被用于中药，但现在很难找到野生的冬虫夏草，所以开始实验室培育和使用。驴胶原蛋白也可以这样。” 与非洲联盟一样，中国的另一驴皮进口大国巴西也开始考虑禁止屠驴。巴西农业和环保部门近期通过一项禁止屠宰驴和马的法案，已交由国会审议。 巴基斯坦是另外一个向中国出口驴皮的大国，曾在2015年一度因为驴数量骤降而禁止驴皮出口，但此项禁令已于2023年6月解除。 中国对阿胶的迷恋给非洲驴带来灭顶之灾 2013年，被中国人奉为养生神物的阿胶不再出现在国家控制价格的药物名单里。这带来了驴皮行业的转折点，阿胶和驴皮的价格大幅上涨。据新浪财经报道，2006-2019年，东阿阿胶前后提价17次，阿胶块的零售价从每公斤160元一路飙升至每公斤6000元，涨幅近40倍。 目前，中国有200多家生产阿胶的相关公司，全国九成以上的阿胶产自山东，其中央企华润集团下属的东阿阿胶股份有限公司、北京的同仁堂、重庆的太极集团等均为经营阿胶的龙头上市企业。在这些公司的网站上，阿胶被宣传具有治疗失眠、贫血、改善手脚冰凉、帮助女性备孕、抗雾霾、抗衰老等一系列功效。