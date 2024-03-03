2024全国爱耳日， “听损人士职场声援计划”在行动

北京2024年3月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年3月3日是第二十五个全国爱耳日， “爱耳日”恰逢开年求职季，值此之际，全球植入式听力解决方案领导者科利耳公司联动多方力量打造“听损人士职场声援计划”，旨在呼吁听损人士应享有和他人一样平等的就业和职业发展机会，希望各界共同关注此社会问题，为众多听损人士营造包容、友好的职场环境。

该行动邀请处于不同职场阶段的听损人士共同分享亲身经历、感悟和建议，为更多面对职场的听损人士带来信心和建议。并特邀人力资源招聘人士给予听损人士专业指导，以帮助他们更好地克服职业生涯中遇到的障碍和挑战，聆听和被聆听。

直面职场，充满信心应对有道

在我国19-65岁的成人中，患有重度以上听力损失的人士超过500万，然而作为重度和极重度听力损失有效干预手段的人工耳蜗，其干预率还不到1%。在长期服务全球听损人士的过程中，科利耳深入了解到听损人士在求职和工作过程中可能面临交流不顺、适应新环境以及感觉被孤立等障碍和挑战。

现阶段，大部分工作需要对于听力和交流都有着明确要求，这直接导致听损人士获得的工作机会有限。南方周末联合中国听力医学发展基金会等共同发布的《听障人群就业调研报告》显示，岗位对听力、对口语有要求，是听损人士求职失败的两大主要原因。面对工作机会，部分听损人士缺乏自信，还有不少人纠结如何向用人单位说明自己的听力情况。工作中，沟通往往是最大挑战，存在于上下级之间、同事之间，也存在于和客户之间。

对听损人士的关爱，可以从关心您身边听损人士的就业情况点滴做起。在科利耳看来，听损人士应拥有平等就业和职业发展的权利，听损人士成功就业，不仅仅是获取了一份可以实现经济独立的工作，减轻家庭和社会的负担，也体现了社会对他们的认可和肯定，在一定程度上可以提升他们对于未来生活的憧憬和信心。为听损人士提供公平的就业机会，支持其职业发展，大家共同献出一份力量，也有助于建立一个平等包容和谐的社会，是社会发展进步的良好体现。

“听损人士职场声援计划”邀请到多位听损人士分享自己的故事，其中既有正在求职的大学生，也有刚入职场的新人，还有能独当一面的职场精英。他们之中或尚未进行听力干预，或曾佩戴过助听器，或采取了植入人工耳蜗的有效干预手段，大家都在努力打拼，用行动来证实听损人士可以和正常人一样，在各自的岗位上充分展现自己的能力。

分享者们还各抒己见，针对职场上可能会遇到的多人交谈、视频会议等具有听力挑战的场景，可以通过会前提前沟通、会后及时跟进、借助科技语音转文字等方式助力自己，准确理解要点。当感觉目前的听力干预手段已限制到日常工作和职场发展，可及时咨询专业人士，考虑通过更合适自身情况的听力解决方案，助更佳的职场表现一臂之力。

此外，他们建议职场听损朋友们，在完成好自己工作的同时，也别忘了学会接受大家的善意，希望别人不在意的同时，自己先做到不在意听损这件事是最重要的。

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从事人力资源招聘工作的专业人士们，也结合实际工作中的经验，鼓励听损人士找到自己的优势所长，不要把自己和他人过分区别看待，做到对自己不设限，不断挑战自己，敢于表达自己的想法。呼吁社会关注职场听损人士，给予他们公平、平等的职场空间，期待建立多元化的企业文化，以发展的眼光看待和接纳听损人士。

“听损人士职场声援计划”还首创“耳朵比心”的号召手势，即举起右手放在耳侧，形成耳朵比心这种轻松上手、快速复制的手势，以引起社会大众关注，号召大家一同关爱听力健康。活动中还为听损人士拍摄简历照以及个人宣言视频，展示他们的积极阳光，传递正能量。

多方面助力，打破聆听“屏障”

“科技助听，共享美好生活”是今年全国爱耳日主题，着重强调科技在听力健康中的积极作用。人工耳蜗的发展正体现了听力科技的发展，科技力量的注入令其日渐智能化、人性化，为听损人士重获新“声”提供了更多选择和可能性。

科利耳长期以来注重科技研发，依托于技术革新为听损人士重建沟通桥梁，帮助他们在人工耳蜗的辅助下更好地融入社会，尽享完整人生。推出采用蓝牙直连技术、可兼容智能手机的创新声音处理器，通过直流式声音传输带来零损耗、无噪声干扰的高品质听声，助力职场听损人士轻松、高效应对线上会议等场景。Nucleus Smart App应用程序还可通过兼容的智能手机轻松监测听力表现，实现自我康复和听能管理。

契合的是，今年世界听力日主题“改变思维模式，让所有人的耳和听力保健成为现实”。随着时代和科技的发展，听损人士获得的关注日益增加、帮助听损人士更好聆听的解决方案也在不断进步。在人工耳蜗的帮助下，听损人士更加充满信心地应对职场，获得长期职业发展。

嘈杂的工作条件会损失你的听力，噪音是引起听力损失的最常见原因之一。理发师、牙医、乐团、音乐DJ等都是听力损失的高危行业。据京东健康数据显示：因为长时间使用吹风机，超过60%的理发师都面临着听力损失的困扰。对此健康听力师提醒如果不得不在噪音暴露的环境下工作，建议定期的进行听力检查。

听力是人人都应关注的自身健康问题，建议大家定期到专业机构进行听力和言语评估，掌握自己的听力状况。如果出现听力问题，及时听取专业医生的建议，选择适合自己的听力干预方案，以保持更佳听力表现，助力职业发展，尽享美好生活。欲了解您的听力情况，可搜索微信小程序“利耳听训”：https://c.d4t.cn/bb9vVu。

我国目前已有部分地区出台相关政策，帮助需要进行人工耳蜗干预的听损人士缓解人工耳蜗费用方面的经济压力。科利耳也持续努力推动一些商业保险将人工耳蜗手术纳入保障范畴。以帮助更多患者尽早享有更佳聆听。如需进一步了解，请在微信小程序中搜索"耳蜗通" https://idurl.cn/pyLJhZ，获取更多资讯与帮助。

科利耳还从多方面为职场听损人士提供更多支持。体现在组织听友会，为其提供分享个人经验的交流平台，联合医院临床医生举办义诊活动，邀请人力资源专业人士开展就业及职场指导沙龙等。并编撰《成人沟通方法指南》、《工作新手实用建议》等丰富、实用的成人康复资料，为身为“职场人”的听友们提供具体的参考和指导。

科利耳始终致力于为听损人士的认知科学诊断、干预和康复给予全旅程的支持与关爱。本次“听损人士职场声援计划”将作为起点，未来科利耳期待能为更多听损人士带去信心和正能量，更从容、乐观地立足职场，把握人生机遇。

关于科利耳有限公司（澳大利亚证券交易所股票代码：COH）

自格雷姆•克拉克（Graeme Clark）教授看到他的父亲因听力损失而痛苦不已后，便开始着手创造世界上的第一个多通道人工耳蜗。直至今日，人们的需求一直是科利耳的灵感源泉。自1981年以来，科利耳已经为全球180多个国家及地区的各年龄段听损患者提供了超过750,000台听力设备，帮助他们聆听。作为全球领先的植入式听力解决方案专家，科利耳欢迎大家加入我们的植入者大家庭，帮助他们重返有声世界，抓住生活中的机遇。

科利耳在全球拥有将近5,000名员工，我们满怀热情，致力于满足听力损失患者的需求。公司不断创新以满足人们未来的更多需求。截至目前，科利耳在产品研发方面的投入已超过27亿澳元（约合125亿人民币）。科利耳致力于突破技术的界限，帮助更多人重获听力。

回望过往30余载，科利耳为中国的听力健康事业做出了巨大贡献。科利耳不仅向中国市场源源不断地输送创新产品，也在听力师、外科医生以及其他听力健康专业人士的专业发展方面也发挥了重要的作用，切实促进了中国与国际社会的学术交流。科利耳通过引入先进的临床评估、治疗方法和康复理念，为中国听力损失患者提供全面的支持。致力于卓越创新的科利耳已帮助约50,000名中国听力损失人士重新聆听世界。

请向医疗从业者或医疗专业人士寻求有关治疗听力损失的专业建议。专业人士将针对听力损失状况给出合适的解决方案。请在医疗专业人士的指导下使用所有产品。并非所有产品都在所有国家提供。请联络您当地的科利耳代表，或者访问科利耳官方网站：www.cochlear.cn。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com